La ESIAF es referente en la formación de pilotos militares para Colombia y la región
La Escuela Internacional de Ala Fija, ubicada en Cundinamarca, combina tecnología, experiencia y entrenamiento práctico para la formación de pilotos militares de alto nivel.
Colombia
La Escuela Internacional de Ala Fija (ESIAF) hace parte de la Fuerza Aérea Colombiana y está ubicada en Puerto Salgar, Cundinamarca, desde donde forma a los pilotos que estarán al mando de aeronaves militares en Colombia y otros países de la región.
A su vez, la ESIAF se ha consolidado como un referente de instrucción de vuelo militar en el hemisferio, con la participación de alumnos e instructores de países aliados y una capacidad que proyecta pasar de formar 60 a 85 pilotos anualmente para el año 2028; pues más allá de las competencias técnicas y académicas, la institución fortalece en sus pilotos la disciplina, el carácter y las capacidades necesarias para asumir con profesionalismo y compromiso las misiones que desarrolla la Fuerza Aérea Colombiana en cumplimiento de su misión institucional.
Por ese motivo, aquí le contamos los detalles sobre la metodología de la escuela y las razones por las que destaca en la formación de pilotos militares.
¿Cómo se forman los pilotos militares en la ESIAF?
Tal como indica la institución, la formación comienza a bordo de aeronaves Cessna C-172S, donde los cadetes desarrollan sus primeras habilidades de vuelo. Posteriormente, oficiales y alféreces avanzan al T-6 Texan II, donde fortalecen las capacidades de vuelo por instrumentos, vuelos en formación, maniobras tácticas de combate avanzado y operación de sistemas, de acuerdo con cada etapa del entrenamiento.
A ese proceso se suman modernos simuladores, algunos con tecnología de realidad virtual, que permiten recrear diferentes escenarios, complementar la instrucción y evaluar en tiempo real el desempeño de los alumnos. Esta combinación entre tecnología, experiencia de los instructores y entrenamiento práctico, fortalece competencias esenciales para la aviación militar, entre las que se encuentran la oportuna toma de decisiones y la conciencia situacional.
Asimismo, su preparación les permite participar en el futuro en operaciones de evacuaciones y traslados aeromédicos, extinción de incendios, situaciones de seguridad y defensa del espacio aéreo, entre otras, por lo que la ESIAF continúa posicionándose en la región con una formación que contribuye a salvar vidas, atender a comunidades, preservar el medio ambiente y proteger el territorio.
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