¿Cómo el estrés laboral está afectando el funcionamiento de mi corazón?: Experta explica los motivos

Colombia

El agotamiento, la desmotivación, los conflictos y la sobrecarga, pueden ser síntomas clave para intervenir antes de que el estrés termine afectando la salud de los empleados en el trabajo.

Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una fecha para reflexionar sobre las situaciones cotidianas que pueden afectar la salud cardiovascular, entre ellas el estrés, las extensas jornadas de trabajo y la dificultad para desconectarse de las responsabilidades.

Del mismo modo el estrés laboral es considerado como un riesgo para la salud en las organizaciones, ya que suelen superar las capacidades de las personas y compromete su salud física, emocional y mental. Es por esto que las actividades como alcanzar grandes logros o cumplir metas se han convertido en un desafío organizacional.

En Colombia las enfermedades del sistema circulatorio continúan siendo la primera causa de muerte, según cifras de 2023, las enfermedades coronarias del corazón registraron una tasa de mortalidad de 69,88 por cada 100.000 habitantes.

Además la Organización Mundial de Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), están de acuerdo en que el trabajo por más de 55 horas semanales, aumenta en un 17% el riesgo de morir por cardiopatía isquémica y un 35% de sufrir un accidente cerebrovascular.

Estres imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Westend61 Ampliar Estres imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Westend61 Cerrar

¿Cuáles son las señales?

En el campo laboral es posible identificar algunas señales de malestar, que se presentan cuando las exigencias o la carga de trabajo superan las capacidades de las personas, lo que puede generar agotamiento, desmotivación, conflictos, ausencia en las actividades o sobrecarga.

En este sentido, para que las empresas puedan reconocer los factores que comprometen la salud de sus empleados, es necesario que se generen espacios de confianza para que las personas puedan expresar lo que sienten sin miedo de ser juzgadas.

“Primero, deben aprender a escuchar y observar las señales cotidianas (...) La prevención comienza cuando dejamos de esperar a que alguien se enferme para actuar”, comentó Nancy Ximena Guevara, docente de la Universidad Agustiniana.

Del mismo modo, la experta destacó la importancia de establecer límites entre la vida laboral y personal, los tiempos de descanso y la desconexión laboral, ya que son indispensables para promover una cultura de prevención y de esta forma evitar el riesgo de agotamiento y estrés.

“La desconexión laboral no es falta de compromiso; es una necesidad para preservar la salud. Las organizaciones deben respetar los tiempos de descanso y promover una cultura que valore los resultados, no la disponibilidad permanente”, compartió la experta.

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Estos son los errores de las organizaciones

Aunque la mayoría de las empresas proponen iniciativas recreativas como celebraciones o pausas activas, el problema continúa persistiendo si no se gestionan las cargas laborales, los liderazgos, la comunicación, los espacios de participación y el apoyo psicológico.

El costo que tiene para las empresas un equipo con altos niveles de estrés, va más allá de lo económico, ya que se compromete la motivación, la tranquilidad e incluso la salud de las personas. Es por esto que la cultura de prevención no es solo para los empleados, sino que también representa una decisión de mantener la sostenibilidad de la empresa.

“También debemos entender que productividad no significa hacer más a cualquier costo, sino lograr resultados sostenibles con personas saludables y comprometidas. Una organización verdaderamente exitosa es aquella en la que las personas pueden alcanzar sus objetivos sin sacrificar su bienestar”.

Para Nancy Ximena Guevara, la gestión de las emociones y el acceso oportuno de psicólogos es un aspecto clave, que puede mejorar el estado emocional de las personas.

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