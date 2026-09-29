El Gran Abrazo: evento de restauración emocional a los afectados por el terremoto en Cali y Valle

Colombia

La jornada de reconstrucción emocional y solidaridad “El Gran Abrazo” por Cali y el Valle del Cauca, se realizará el próximo 10 de octubre desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche, invitando a personas, familias y la población en general, y sumarse en este evento que busca la restauración de los afectados por el terremoto.

“Este 10 de octubre en el Arena USC vamos a encontrarnos para abrazarnos, escucharnos y sanar en colectivo”, comentó el vocero del evento, José Fernando Patiño.

El encuentro reunirá a Santiago Rojas, Gonzalo Gallo, Manuela Molina, Héctor Tobo, Rodrigo Zamorano, Miguel Aguado y otros profesionales, quienes compartirán herramientas de restauración de la mente y el alma, y así poder afrontar el duelo colectivo.

Diferentes organizaciones, profesionales, entidades privadas y artistas, se sumarán en esta iniciativa y brindarán su conocimiento, talento, tiempo y trabajo, y de esta manera brindar una experiencia inolvidable a todos los asistentes.

Por un lado, los participantes encontrarán diferentes espacios de escucha, orientación y acompañamiento emocional con profesionales en salud mental. Incluso la jornada tendrá un espacio de exposición inmersiva ”SOMOSUNO”, como homenaje a la memoria de quienes perdieron la vida en el terremoto, de Melisa Ángel y Mauricio Diaz de Cacumen Creativo.

Del mismo modo, el evento contará con una muestra comercial de emprendimientos de las personas damnificadas por el terremoto, en el que podrán exhibir sus productos y visibilizar sus canales de venta. Las personas previamente fueron aprobadas por la Gobernación de Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali.

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¿Cómo participar en El Gran Abrazo por Cali y Valle?

Existen tres modalidades para poder participar en el evento. Como persona directamente afectada, por el terremoto o como público general o realizando donaciones desde cualquier parte del mundo:

Personas directamente afectadas : El equipo de El Gran Abrazo contactará e invitará a 500 personas directamente afectadas por el terremoto. Su ingreso será gratuito y durante la jornada podrán acceder a acompañamiento emocional.

: El equipo de El Gran Abrazo contactará e invitará a directamente afectadas por el terremoto. Su ingreso será y durante la jornada podrán acceder a acompañamiento emocional. Público general . Quienes deseen asistir podrán adquirir su boleta desde la próxima semana en QRBoletos.com por $50.000 , hasta agotar existencias.

. Quienes deseen asistir podrán adquirir su desde la próxima semana en QRBoletos.com por , hasta agotar existencias. Donaciones desde cualquier lugar del mundo. Quienes no puedan asistir, o quieran hacer un aporte, podrán donar a través de ABACO, Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, o de la Fundación Techo Colombia.

Los enlaces de donación se encuentran en la cuenta de Instagram, por lo que la ayuda recibida será enviada a las fundaciones que se han encargado de apoyar la alimentación y la reconstrucción en Cali y el Valle del Cauca.

Además, la jornada tendrá la participación humorística del Mono Sánchez, la música del Grupo Niche, Fanny Lu, SIAM, Dave Bolaño, Cinthia Montaño, La Tunda, Los bailarines de Swing Latino y DJ Prilla.

Y también contará con la participación de Cathy Beckerman, Tatiana Franco, Ana María Navarrete, Óscar Córdoba, Valentina Lizcano, El Mindo, Juliana Shek, Carolina Cruz, Camilo Zamora, Carlos Gálvez, Gigi Rodríguez y las gemelas Salamanca.

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