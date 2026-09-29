ANT alerta a campesinos de Bolívar por falso tramitador que habría estafado a más de 3.000 personas

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) encendió las alertas en el departamento de Bolívar por un caso que involucra a conocido líder de una asociación campesina, señalado de ofrecer, a cambio de dinero, supuestas gestiones para acceder a tierras y adelantar trámites ante la entidad.

Según la información recopilada por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras (OIGT) de la ANT, más de 3.000 campesinos habrían sido estafados por esta persona, que registra 23 denuncias activas ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de estafa.

Entre las situaciones reportadas por los afectados hay presuntas falsas promesas sobre adjudicación de predios, cobros por supuestos servicios de topografía y exigencias de dinero para realizar trámites ante la Agencia.

Según las denuncias recopiladas, inicialmente habría solicitado entre $30.000 y $80.000 por diligenciar formularios o realizar supuestas gestiones. Posteriormente, habría aumentado los cobros a $400.000 y $1.000.000 por procesos de acceso a tierras.

La ANT también recibió información sobre presuntos actos de presión contra funcionarios de su Unidad de Gestión Territorial (UGT) Bolívar para exigir la caracterización de los integrantes de la asociación.

Panorama nacional

El caso se enmarca en una problemática identificada por la OIGT en diferentes regiones del país. Entre 2022 y 2026, ha registrado 409 denuncias relacionadas con falsos tramitadores en 27 departamentos que exigen dinero a cambio de realizar o agilizar trámites institucionales.

La ANT ha identificado situaciones similares en Casanare, Cauca y Tolima, donde se habrían utilizado grupos falsos de WhatsApp para exigir dinero y simular comunicaciones oficiales.

En el marco de estas actuaciones, la entidad ha radicado ante la Fiscalía General de la Nación un total de 44 denuncias sobre falsos tramitadores para que sean adelantadas las investigaciones correspondientes.

La entidad invita a quienes hayan sido víctimas o tengan información sobre estos hechos a denunciar ante la Fiscalía y reportar el caso a la ANT a través de sus canales:

Línea nacional: 01 8000-933 881

01 8000-933 881 Línea en Bogotá: 601 518 5858, opción 0

601 518 5858, opción 0 Correos electrónicos: info@ant.gov.co | atencionalciudadano@ant.gov.co | oficinadelinspector@ant.gov.co

info@ant.gov.co | atencionalciudadano@ant.gov.co | oficinadelinspector@ant.gov.co Página web: www.ant.gov.co, botón ‘Denuncie posibles hechos de corrupción’.

Asimismo, la comunidad puede acudir a la sede de la UGT Bolívar de la ANT, ubicada en la carrera 26 # 28-45, Edificio Torre del Puerto, piso 15, oficinas 1503 a 1506, barrio Manga en Cartagena, donde recibirá orientación sobre los canales y procedimientos.