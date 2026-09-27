Policía Nacional conmemora en Cartagena Día Internacional del Turismo

En Cartagena, el turismo comienza mucho antes de llegar a un hotel y termina mucho después de contemplar una puesta de sol frente al mar. Está en las calles del Centro Histórico, en las murallas, en las plazas, en las playas y en cada lugar donde un visitante busca llevarse un recuerdo de la ciudad. En cada escenario, en cada momento, siempre está allí la Policía Nacional.

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Desde las primeras horas del día, uniformados recorren los principales corredores turísticos de Cartagena, atentos no solo a la seguridad, sino también a las necesidades de quienes llegan por primera vez a este destino del Caribe colombiano.

Es una Policía cercana al ciudadano, comprometida con la protección de quienes visitan la ciudad, porque ofrecer una orientación, una recomendación, acompañar a una familia, atender el llamado de un visitante o reaccionar ante un hecho que pueda afectar su tranquilidad hacen parte de una misión que va más allá.

En el marco del Día Internacional del Turismo, la Policía Nacional reafirma su compromiso con Cartagena como destino turístico, fortaleciendo las acciones de prevención, vigilancia y control en los sectores de mayor afluencia de visitantes.

Uniformados de las especialidades y unidades que integran la Policía Metropolitana de Cartagena desarrollan actividades encaminadas a prevenir delitos que pueden afectar a turistas y residentes, especialmente el hurto, las estafas y aquellas conductas que deterioran la convivencia y la tranquilidad en los entornos turísticos.

La estrategia también contempla el acompañamiento permanente en puntos de interés, terminales, zonas comerciales, playas y espacios de concentración de visitantes.

Porque proteger el turismo también significa proteger la historia de Cartagena.