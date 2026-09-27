Hombre murió tras recibir varios disparos mientras departía en un negocio de Pasacaballos

En el corregimiento de Pasacaballos, zona industrial de Cartagena, el sábado 26 de septiembre, sobre las 11:50 de la noche, se registró el homicidio por arma de fuego de Francisco Valdez Galán, conocido como ‘Sampacho’.

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Valdez Galán, hasta hace un mes, residía en el barrio San Francisco de Cartagena, pero por circunstancias que son evaluadas su lugar de domicilio estaba ahora en la población.

En los sistemas judiciales, le figuraba una anotación por el delito de lesiones personales.

Los hechos se registraron en la calle 15, a las afueras de un establecimiento donde se encontraba consumiendo bebidas embriagantes, y fue abordado por desconocidos que le dispararon.

La Policía Nacional, adelanta recolección de evidencias para identificar y capturar a los responsables.