Netanyahu ataca a Mamdani antes de viaje a Nueva York: “Voy a decir la verdad sobre usted”. Getty Images

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, atacó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, antes de viajar a la Gran Manzana para intervenir en la Asamblea General de Naciones Unidas.

“Debería darle vergüenza, señor Mamdani. Debería darle vergüenza apoyar a los monstruos de Hamás que masacraron a nuestra gente. Debería darle vergüenza incitar disturbios contra los judíos de Nueva York. Voy a ir a la ONU. Voy a decir la verdad sobre nuestros heroicos soldados y voy a decir la verdad sobre usted”, dijo Netanyahu en un vídeo publicado en su cuenta de la red social X.

Se espera que el mandatario israelí viaje directamente a Nueva York este miércoles y que se marche después de pronunciar su discurso en la Asamblea General de la ONU.

Netanyahu, que ya enfrentó críticas y abucheos el año pasado por su asedio y masacres contra Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, volverá a participar en la mayor cumbre diplomática mundial, mientras que EE. UU. vetó una vez más la visa al presidente palestino, Mahmud Abás, que tendrá que intervenir por videollamada.

La visita de Netanyahu a Nueva York también será la primera desde el inicio de la alcaldía de Mamdani, que lo ha calificado como “criminal de guerra” y pidió sin éxito a autoridades federales hacer efectiva la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI).

Además, este desplazamiento se producirá aproximadamente un mes antes de que Israel celebre unas elecciones parlamentarias en las que Netanyahu aspira a seguir al frente del Ejecutivo, tras 19 años en el Gobierno repartidos en tres períodos.

El último viaje de Netanyahu a Estados Unidos se produjo a finales del mes de julio, cuando visitó Washington para la primera reunión presencial con Donald Trump desde el estallido de la guerra en Irán a finales del pasado febrero.