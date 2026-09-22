Alta ocupación y demoras en los tiempos de atención en las salas de urgencias de Ibagué

Inspección a las salas de urgencias en Ibagué - Foto: Alcaldía de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la secretaria de Salud de Ibagué, Yennifer Guzmán, se refirió a las visitas sorpresa de inspección y vigilancia que se vienen adelantando a los servicios de urgencias de la ciudad con el propósito de verificar las condiciones de atención.

Según la funcionaria, se evidenció durante la inspección una alta ocupación del servicio de urgencias y tiempos prolongados de espera para la atención de algunos pacientes, situaciones sobre las cuales se adelanta el respectivo seguimiento.

“Estas visitas nos permiten conocer directamente cómo se están prestando los servicios de urgencias, y cuáles son las situaciones que están afectando a los usuarios”, aseguró Yennifer Guzmán, secretaria de Salud Municipal.

Por otra parte, manifestó que “Evidenciamos una alta ocupación y demoras en los tiempos de atención, por eso continuaremos haciendo seguimiento. Nuestro objetivo es garantizar que los ibaguereños reciban una atención adecuada, oportuna y con calidad”.

Las autoridades de salud de Ibagué aseguraron que seguirán con la inspección y vigilancia de manera sorpresiva en diferentes instituciones con el fin de identificar posibles dificultades y solicitar las acciones de mejora correspondientes.

Dato: las autoridades locales invitaron a los ciudadanos a reportar cualquier hecho relacionado con la atención en los servicios de urgencias al correo electrónico salud@ibague.gov.co.