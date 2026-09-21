Centros comerciales piden cambiar la fecha del Día sin carro y sin moto en Bucaramanga

En Bucaramanga los centros comerciales celebran el mes de las madres / Foto: Cortesía para Caracol Radio

La Mesa Sectorial de Centros Comerciales de la región también piden cambiar la fecha del Día sin carro y sin moto en Bucaramanga.

La solicitud no es cancelar la jornada. Los centros comerciales quieren sentarse con el Área Metropolitana, la Alcaldía de Bucaramanga y las demás autoridades para buscar una fecha diferente al 30 de septiembre.

“Los invitamos a que busquemos una mesa de conciliación donde miremos posibilidades de otra fecha diferente al 30 de septiembre”, dijo Isabel Andrea Díaz, presidenta de la Mesa Sectorial de Centros Comerciales de la región y gerente de Megamall.

El problema para el sector es el calendario. La restricción coincide con el pago de fin de mes, una fecha de mayor movimiento para almacenes, restaurantes y otros establecimientos.

Díaz aseguró que la jornada afectaría la actividad comercial de los centros comerciales, que también son generadores de empleo.

“Realmente esta es una medida que nos afecta y nos impacta notablemente en nuestra gestión comercial”, afirmó.

El pedido también viene de otros gremios. Fenalco y el Comité Intergremial de Santander ya habían solicitado aplazar la jornada hasta el primer trimestre de 2027, cuando consideran que tendría un impacto menor sobre las ventas.

Fenalco también ha cuestionado que la medida se anunciara sin una concertación previa con los empresarios y ha pedido conocer los resultados ambientales obtenidos durante jornadas anteriores.

La fecha todavía se mantiene. Por ahora, el Día sin carro y sin moto continúa programado para el 30 de septiembre. Los centros comerciales esperan que antes de esa fecha se abra la mesa solicitada y se evalúe su modificación.