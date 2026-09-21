Joven murió tras impactar contra una tractomula en la variante Mamonal- Gambote

La vía que comunica a Cartagena con Gambote fue escenario de un accidente fatal que cobró la vida de un joven de 26 años, en un hecho ocurrido en jurisdicción del municipio de Turbaco, Bolívar.

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La víctima fue identificada como Kevin José Villamil Ospino, quien se movilizaba en una motocicleta por este corredor vial cuando se presentó la colisión que terminó con su vida.

El caso fue reportado en el kilómetro 17+880 de la ruta 90BLB. En el lugar se vieron involucrados el vehículo de dos ruedas y un tractocamión Foton de color blanco.

La información conocida hasta el momento indica que el automotor de carga estaba ubicado a un lado de la carretera. Por razones que todavía no han sido establecidas, la motocicleta conducida por el hoy occiso terminó impactando contra la parte posterior del tractocamión.

Tras el siniestro, las autoridades iniciaron las labores correspondientes para documentar la escena y establecer qué circunstancias rodearon el accidente.