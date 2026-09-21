Gobierno Nacional financiará cinco proyectos estratégicos de agua en Bolívar

Uno de los temas de gran interés que trataron el gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el presidente Abelardo De la Espriella, durante el encuentro “El Milagro de las Regiones, Gobierno con el Territorio”, fue el del agua potable para miles de bolivarenses.

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Tras ese encuentro importante y gracias a las gestiones adelantadas por el mandatario departamental, el presidente de los colombianos anunció que adelantará acciones para destrabar los proyectos de agua potable y saneamiento básico que permanecen pendientes en varios municipios de Bolívar, como parte de los compromisos asumidos durante este encuentro.

El presidente Abelardo de la Espriella señaló que el acceso al agua continúa siendo una de las principales necesidades de las comunidades del departamento y anunció que se intervendrán proyectos en Marialabaja, Magangué, San Jacinto del Cauca, San Pablo y Mahates, con el propósito de superar los obstáculos que han impedido su culminación o puesta en funcionamiento.

Uno de los anuncios está relacionado con Barranco de Loba, donde la infraestructura física de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y el sistema de alcantarillado ya se encuentran terminados, pero no han podido entrar en operación por la falta de energía eléctrica.

“Una obra 100% que no funciona es una obra 0% para el ciudadano y eso hay que corregirlo”, afirmó el presidente, al señalar que el Gobierno trabajará para resolver los problemas que mantienen detenidas obras que ya fueron ejecutadas.

El mensaje presidencial puso el foco no solo en la ejecución de nuevas inversiones, sino también en garantizar que las obras que ya cuentan con infraestructura puedan prestar efectivamente el servicio a las comunidades.

En el caso de Barranco de Loba, la prioridad será superar el componente pendiente que impide la operación de la PTAR y el alcantarillado, para que una inversión que ya está físicamente terminada pueda convertirse en una solución efectiva para los habitantes del municipio.

La apuesta del Gobierno Nacional es avanzar en la articulación con la Gobernación de Bolívar y las administraciones municipales para identificar los obstáculos técnicos, financieros, administrativos o de servicios públicos que mantienen represados estos proyectos.

El anuncio hace parte de la agenda de trabajo definida durante la jornada que reunió al Gobierno Nacional, al gobernador Yamil Arana Padauí y a los alcaldes de los municipios de Bolívar, bajo el propósito de llevar las decisiones del Estado directamente a los territorios y convertir proyectos pendientes en obras que funcionen y mejoren las condiciones de vida de las comunidades.