Cartagenera Liz Raga falleció en Estados Unidos: familiares buscan repatriar su cuerpo

La comunidad cartagenera recibió con tristeza la noticia del fallecimiento de Elizamat Raga Morillo, conocida por sus allegados y clientes como Liz Raga, quien murió a los 34 años en Nueva York después de varios años de enfrentar una enfermedad oncológica.

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Liz había construido en Cartagena una trayectoria como empresaria dedicada al sector de la belleza. Su trabajo estaba relacionado principalmente con la elaboración y comercialización de extensiones, pelucas y otros servicios para el cuidado y la transformación del cabello.

Durante las últimas semanas, su situación de salud había despertado una cadena de solidaridad. La joven se encontraba en territorio estadounidense recibiendo atención bajo cuidados paliativos, mientras sus familiares buscaban la manera de hacer posible su retorno a Colombia.

Sin embargo, el estado de salud de la emprendedora continuó deteriorándose y finalmente falleció durante la madrugada del sábado 19 de septiembre, en Nueva York.

Ahora sus allegados piden el apoyo del mandatario Dumek Turbay, quien ya había expresado la voluntad de facilitar su traslado a la capital de Bolívar, donde esperan darle cristiana sepultura.