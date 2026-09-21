Vehículo particular arrolló a mujer en la Troncal de Occidente y acabó con su vida

Una pequeña de 13 años nunca pensó soltar la mano de su madre para siempre, en una especie de despedida cuando era llevada con su padre. El siniestro ocurrió en la vía que conecta al corregimiento de Gambote con la cabecera municipal de Arjona, Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En el sector conocido como Las verduras, la desgracia llegó sin avisar, un carro particular, de color gris y marca Volkswagen, la atropelló.

Era Andreina Hernández Gutiérrez, de 31 años de edad, a quien su corazón se le detuvo para siempre, poniendo fin a su vida en este mundo en pocos segundos.

Del vehículo se ha conocido que se encuentra en manos de las autoridades, y el conductor tendrá que explicar lo ocurrido y someterse a un proceso por homicidio culposo.