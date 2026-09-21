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21 sep 2026 Actualizado 12:08

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Bolívar se quedó con el Campeonato Nacional Sub-15 de Béisbol: le ganó a Atlántico

Al término del partido se presentaron peleas en el terreno de juego y las tribunas

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La victoria 2-0 de Bolívar ante Atlántico en el estadio Édgar Rentería de Barranquilla, se vio empañada con incidentes ocurridos en el terreno de juego y las tribunas. El Campeonato Nacional sub-15 fue para los bolivarenses, en un vibrante compromiso.

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No obstante, lo deportivo pasó a un segundo plano cuando ambos dugout se vaciaron y la celebración visitante se convirtió en un intercambio de insultos, manotazos y golpes que se trasladaron a las graderías.

En video quedó registrado el momento cuando familiares y seguidores de ambas novenas, se agredían mutuamente sin que hubiera una presencia policial que calmara los ánimos.

Al final la situación fue controlada, pero el campeón no fue premiado debido al bochornoso espectáculo que se registró en el escenario de La Arenosa.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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