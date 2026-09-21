Condenan a 41 años de prisión a dos hombres por homicidio en Pasacaballos

Un juez de conocimiento condenó a 41 años y 6 meses de prisión a dos hombres señalados de participar en un ataque armado ocurrido en el corregimiento de Pasacaballos, Cartagena, en el que murió un hombre y su padre resultó herido.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 7 de julio de 2024, en una vivienda del barrio Alto de la Paz, hasta donde habrían ingresado los ahora condenados portando un arma de fuego.

Según el expediente, los hombres atacaron a un ciudadano de 26 años, quien murió como consecuencia de los disparos. Durante el hecho también resultó lesionado el padre de la víctima, de 69 años, quien fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente se recuperó de las heridas.

Tras recibir la alerta sobre el ataque, uniformados de la Policía Nacional desplegaron un operativo que permitió capturar poco después a los dos responsables, según informó la Fiscalía.

Los condenados fueron identificados como Esneider de Jesús Barón Martínez, de 23 años, y Kleiner Andrés Fanaite Pérez, de 21 años.

Ambos fueron encontrados responsables de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas en circunstancias de agravación.

La Fiscalía señaló que las pruebas presentadas por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bolívar fueron determinantes para obtener la sentencia.

La decisión corresponde a primera instancia y actualmente se encuentra apelada, por lo que el proceso judicial aún no ha terminado de manera definitiva.