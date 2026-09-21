Condenan a 16 y 12 años de prisión a dos agresores sexuales de menores en Cartagena

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Dos hombres fueron condenados a 16 años y 6 meses y 12 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos contra menores de edad en Cartagena. Las decisiones fueron obtenidas por fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar.

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En el primer caso, un juez de conocimiento impuso una pena de 16 años y 6 meses de prisión a un hombre que, de acuerdo con la investigación, abusó sexualmente de la hija de su entonces compañera sentimental, una niña que tenía 11 años al momento de los hechos.

Los abusos ocurrieron en 2011, en el barrio La Paz. Según estableció la investigación, el hombre aprovechaba los momentos en que la madre de la menor se ausentaba de la vivienda para agredirla sexualmente.

La Fiscalía también determinó que el condenado ejercía violencia física contra la niña y la amenazaba con asesinarla si se negaba a acceder a sus pretensiones. Por estos hechos fue declarado responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado.

Segundo caso ocurrió en La Esperanza

En un segundo proceso, un hombre de 32 años fue condenado a 12 años de prisión por abusar sexualmente de una vecina de 12 años.

Los hechos ocurrieron en 2016, en el barrio La Esperanza. De acuerdo con la investigación, la menor se acercó hasta la vivienda del hombre para pedir un vaso de agua.

El condenado habría aprovechado esta circunstancia para encerrarla dentro de la residencia y accederla carnalmente por la fuerza.

El hombre fue declarado responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y deberá cumplir la pena impuesta por la justicia.

La Fiscalía señaló que las pruebas presentadas por los fiscales del Caivas fueron determinantes para que los jueces de conocimiento emitieran las dos condenas.

Las decisiones judiciales no se encuentran en firme, debido a que contra ambas proceden los recursos establecidos por la ley.