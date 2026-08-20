Irán y Estados Unidos amenazan con represalias a quienes apoyen al ‘bando contrario’

Banderas de Estados Unidos e Irán. / rarrarorro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una nueva campaña de presión económica contra Irán y amenazó con consecuencias “tremendas” a cualquier país que ayude o haga negocios con la república islámica.

Las declaraciones del mandatario republicano se conocen cuando la guerra entre Washington y Teherán se acerca a su sexto mes sin que se vislumbre una solución para el fin del conflicto.

Trump también se enfrenta a un renovado escrutinio político interno por la guerra, con las elecciones de medio mandato en noviembre a la vista.

Imagen del estrecho de Ormuz tomada de Getty Imagenes (Autor: quantic69) // Imagen de la bandera de EE.UU tomada de Getty imagenes (Autor: LeMusique) // Imagen de la bandera de Irán tomada de Getty imagenes (Autor: SimpleImages) Ampliar Imagen del estrecho de Ormuz tomada de Getty Imagenes (Autor: quantic69) // Imagen de la bandera de EE.UU tomada de Getty imagenes (Autor: LeMusique) // Imagen de la bandera de Irán tomada de Getty imagenes (Autor: SimpleImages) Cerrar

La amenaza de Washington

“Hoy anuncio ¡LA OPERACIÓN ECONÓMICA MÁS APLASTANTE JAMÁS EMPRENDIDA CONTRA NINGÚN PAÍS! Será una guerra económica y un aislamiento en una escala sin precedentes”, escribió Trump en Truth Social.

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“También anuncio que CUALQUIER país que permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales brinden cualquier tipo de salvavidas a Irán afrontará a su vez TREMENDAS consecuencias económicas”, agregó.

El presidente estadounidense no dio detalles sobre qué tipos de castigos enfrentarían los países. Tampoco nombró a ningún país en específico en su declaración en redes sociales.

Presión desde Teherán

Irán amenazó a los países del Golfo que presten cualquier tipo de apoyo al ejército estadounidense, horas después de que Emiratos Árabes Unidos suspendiera sus intercambios comerciales con Teherán en un contexto regional cada vez más candente.

Estados Unidos cuenta con bases en varios países del Golfo, que han sido objetivo de ataques de Irán desde el inicio de la guerra, incluidas instalaciones en Emiratos Árabes Unidos, que acusó el martes a Teherán de lanzar dos misiles balísticos contra buques frente a sus costas.

Guerra en Irán: disminuye el tráfico en el estrecho de Ormuz por bloqueo y aumentan los incidentes. Ampliar Guerra en Irán: disminuye el tráfico en el estrecho de Ormuz por bloqueo y aumentan los incidentes. Cerrar

“Queremos advertir: toda asistencia o facilitación prestada al ejército agresor estadounidense equivale a una participación en las operaciones militares estadounidenses”, afirmó el general Alí Abdollahi, jefe de las Fuerzas Armadas, en un comunicado difundido por la agencia Mehr.

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Esta advertencia se produjo en momentos en que el portaaviones USS George Washington está siendo desplegado de nuevo en Oriente Medio para relevar al USS Abraham Lincoln.

Aislamiento económico

Sus comentarios ocurren casi una semana después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera que Estados Unidos impondría un aislamiento económico al país “como el mundo nunca ha visto antes”.

Pese a una reciente pausa en los ataques con misiles, Irán ha seguido imponiendo un bloqueo al transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, después de que fracasara un acuerdo marco entre Washington y Teherán para reabrir este paso.