Alcaldía de Santa Marta refuerza acciones contra la extorsión en el Centro Histórico/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

Autoridades distritales adelantan una jornada de presencia y acompañamiento con el objetivo de atender las inquietudes de los comerciantes y reforzar las acciones de prevención y lucha contra la extorsión.

Durante la jornada la Secretaría de Seguridad junto con el Gaula de la Policía Nacional y el Gaula Militar, realizaron un recorrido por el corredor comercial del Centro Histórico de Santa Marta.

Estas acciones buscan generar condiciones de mayor tranquilidad para comerciantes y ciudadanos, al tiempo que se fortalece la presencia institucional en uno de los sectores de mayor actividad comercial y turística de Santa Marta.

“Queremos que cada comerciante trabaje con tranquilidad y con garantías para ejercer su labor”, señaló la Administración Distrital al destacar el propósito de la estrategia de acompañamiento y prevención.