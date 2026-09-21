Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 sep 2026 Actualizado 07:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Capturadas 10 personas por violencia intrafamiliar en el Magdalena

En recientes procedimientos realizados por la Policía del Magdalena, fueron capturadas 10 personas en los municipios de Plato, Pivijay, Fundación, El Banco y Santa Ana.

Capturadas 10 personas por violencia intrafamiliar en el Magdalena/ DEMAG

Capturadas 10 personas por violencia intrafamiliar en el Magdalena/ DEMAG

Capturadas 10 personas por violencia intrafamiliar en el Magdalena/ DEMAG
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Magdalena

La Policía del Magdalena informó que en recientes procedimientos fueron capturadas 10 personas en los municipios de Plato, Pivijay, Fundación, El Banco y Santa Ana, por hechos relacionados con agresiones físicas, amenazas, violencia contra integrantes del núcleo familiar.

Según la información entregada por las autoridades, en Plato, fueron capturadas tres personas.En Fundación, se realizaron dos capturas. Una de ellas en flagrancia, luego de que un hombre fuera sorprendido presuntamente agrediendo físicamente a su pareja sentimental.

En El Banco, fueron capturadas tres personas. En el barrio Media Luna, un hombre fue sorprendido presuntamente intentando ingresar a una vivienda para agredir a una mujer.

Le puede interesar:

Alcaldía de Santa Marta refuerza acciones contra la extorsión en el Centro Histórico

En Santa Ana, los uniformados capturaron en flagrancia a un hombre señalado de agredir físicamente a su pareja sentimental y en Pivijay, fue materializada una captura, donde los uniformados atendieron un llamado ciudadano por una confrontación entre padre e hijo.

A través de la Patrulla Púrpura, la Policía Nacional dispone de personal capacitado para brindar orientación, acompañamiento y respuesta frente a las violencias que afectan especialmente a mujeres y demás integrantes de las familias.

“En el Magdalena estamos actuando de manera firme frente a la violencia intrafamiliar. Cada caso que conocemos activa nuestra capacidad de respuesta para proteger a las víctimas y poner a disposición de las autoridades a quienes presuntamente cometen estas agresiones”, dijo el coronel Alexander Martín Eljadue, comandante del Departamento de Policía Magdalena

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado