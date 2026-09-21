Capturadas 10 personas por violencia intrafamiliar en el Magdalena

Magdalena

La Policía del Magdalena informó que en recientes procedimientos fueron capturadas 10 personas en los municipios de Plato, Pivijay, Fundación, El Banco y Santa Ana, por hechos relacionados con agresiones físicas, amenazas, violencia contra integrantes del núcleo familiar.

Según la información entregada por las autoridades, en Plato, fueron capturadas tres personas.En Fundación, se realizaron dos capturas. Una de ellas en flagrancia, luego de que un hombre fuera sorprendido presuntamente agrediendo físicamente a su pareja sentimental.

En El Banco, fueron capturadas tres personas. En el barrio Media Luna, un hombre fue sorprendido presuntamente intentando ingresar a una vivienda para agredir a una mujer.

Le puede interesar:

Alcaldía de Santa Marta refuerza acciones contra la extorsión en el Centro Histórico

En Santa Ana, los uniformados capturaron en flagrancia a un hombre señalado de agredir físicamente a su pareja sentimental y en Pivijay, fue materializada una captura, donde los uniformados atendieron un llamado ciudadano por una confrontación entre padre e hijo.

A través de la Patrulla Púrpura, la Policía Nacional dispone de personal capacitado para brindar orientación, acompañamiento y respuesta frente a las violencias que afectan especialmente a mujeres y demás integrantes de las familias.

“En el Magdalena estamos actuando de manera firme frente a la violencia intrafamiliar. Cada caso que conocemos activa nuestra capacidad de respuesta para proteger a las víctimas y poner a disposición de las autoridades a quienes presuntamente cometen estas agresiones”, dijo el coronel Alexander Martín Eljadue, comandante del Departamento de Policía Magdalena