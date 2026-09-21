Distrito rehabilitará bloque 2 de la I.E. República del Líbano en Cartagena

Después de décadas de espera, la comunidad educativa del bloque 2 de la Institución Educativa República del Líbano, sobre la avenida Pedro Romero, se prepara para una transformación integral de su infraestructura.

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La sede, que alberga cerca de 700 estudiantes desde preescolar hasta quinto de primaria, distribuidos en dos jornadas (mañana y tarde), será intervenida por el Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz con obras que buscan solucionar problemas que durante años han afectado las condiciones en las que niños, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa desarrollan sus actividades.

La rehabilitación contempla trabajos en las cubiertas, cielos rasos, cinco aulas del segundo piso, instalaciones eléctricas, iluminación, ventilación, pintura y cerramiento, entre otras acciones que permitirán recuperar espacios deteriorados y brindar ambientes más seguros y adecuados para el aprendizaje.

20 años esperando una transformación

Para la comunidad educativa, el anuncio representa el cumplimiento de una solicitud que durante décadas fue presentada ante diferentes administraciones.

María Teresa Díaz Arrieta, coordinadora de básica primaria del bloque 2, aseguró que la espera ha sido extensa y que la intervención responde a una necesidad que ya no podía seguir aplazándose.

“Tuvimos que esperar muchísimos años, creo que más de 20 años para esta gran noticia de la intervención a nuestra planta física. Para mí y para nuestra comunidad educativa significa muchísimo, creo que somos merecedores del cambio a esta infraestructura”, expresó.

La coordinadora explicó que las condiciones actuales son consecuencia, entre otras razones, de que el inmueble originalmente no fue construido para funcionar como una institución educativa.

“Esta escuela no fue construida realmente como una escuela, esta escuela tenía otra funcionalidad hace muchos años y de ahí poco a poco desde la rectoría se han ido haciendo algunos mejoramientos, pero definitivamente el cambio de todo el techo es completamente necesario”, señaló.

Se acabarán las filtraciones de agua y el deterioro de las cubiertas

Uno de los principales problemas que será atendido es el deterioro de las cubiertas, que durante las temporadas de lluvia genera filtraciones de agua hacia las aulas, especialmente en el segundo piso.

La rectora de la institución, Ruth Marina Arellano Vergara, explicó que el estado actual de los techos ha obligado a realizar mantenimientos constantes, sin lograr solucionar de manera definitiva las afectaciones.

“Las cubiertas son horribles porque están muy rajadas, son muy antiguas, continuamente les estamos haciendo mantenimiento y pues en la parte externa tiran piedra, los muchachos cuando juegan allí en esa parte, entonces siempre encontramos que tiene daños. El techo está dañado, entonces eso nos perjudica en época de lluvia”, manifestó.

La intervención permitirá cambiar la cubierta y recuperar los cielos rasos de las aulas del segundo piso, donde actualmente también se presentan problemas de humedad y deterioro.

“Nos dijeron que en el segundo piso, estas son unas aulas muy deterioradas porque precisamente cae mucha agua ante las lluvias continuas. Está deteriorado el cielo raso, el agua baja y realmente pues los niños dicen que les da raquiña esa agua. Entonces eso es lo que nosotros recibimos como información de que nos van a cambiar y a mejorar todas las aulas del segundo piso”, explicó Arellano.

La coordinadora María Teresa Díaz también destacó la urgencia de estos trabajos.

“En época de lluvia se llueve más dentro de los salones que fuera. La pintura en general también, el encerramiento está completamente deteriorado, la malla y la ventilación, los cableados eléctricos, la iluminación necesitamos de verdad porque los salones en el segundo piso tienen una humedad y unos olores muy fuertes cuando entramos a la institución”, afirmó.

Cinco aulas del segundo piso serán recuperadas

La intervención permitirá mejorar las cinco aulas ubicadas en el segundo piso, espacios que actualmente presentan afectaciones por las filtraciones y el deterioro del cielo raso.

Los trabajos contemplan, además, pintura general y adecuación de los ambientes para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades académicas en mejores condiciones.

Con la rehabilitación del bloque 2 de la Institución Educativa República del Líbano, el Gobierno del alcalde Dumek Turbay avanza en la recuperación de espacios educativos que durante años han presentado deterioro, con el propósito de garantizar ambientes más seguros, dignos y adecuados para que cientos de niños y niñas cartageneros puedan aprender y desarrollar todo su potencial.

Inversión educativa sin precedentes

El alcalde Dumek Turbay, lejos de intervenciones aisladas, en este 2026 priorizó la rehabilitación de otros 35 colegios públicos que se suman a la inédita inversión de $450.000 millones para el sector educativo en Cartagena, como parte del proyecto “Modernización de la Infraestructura Educativa”.

Con dicha inversión en el sector educativo, desde 2024, el alcalde Dumek Turbay también ha incluido, entre otros, la construcción de cinco nuevos colegios (San Antonio de Sucre, Parque Heredia, Bayunca, Pasacaballos y Ciudadela de La Paz, la reconstrucción del INEM, el nuevo colegio de La Boquilla, la rehabilitación de más de 50 instituciones en mal estado y el fortalecimiento de programas de formación.

Entre el grupo de 35 colegios oficiales intervenidos, se destacan las instituciones educativas oficiales emblemáticas como Bertha Gedeón de Báladi, La Milagrosa, Liceo Bolívar, José de la Vega, Promoción Social, las dos sedes de Ana María Vélez de Trujillo, Puerto Rey, Arroyo de Piedra, sede Arroyo de las Canoas; entre otras, que transformarán la formación escolar de cerca de 25.000 estudiantes, en ambientes dignos y de calidad.

¡35 colegios transformados, 25.000 estudiantes en ambientes dignos!

Localidad 1:

1. IE San José de Caño del Oro 2. IE Antonia Santos 3. IE Rafael Núñez, sede Ciudad de Santa Marta 4. IE Normal Superior, sede Emma Villa Escallón 5. IE Ana María Vélez de Trujillo No 1 6. IE Ana María Vélez de Trujillo No 2 7. IE La Milagrosa 8. IE Antonia Santos, sede San Luis Gonzaga 9. IE San Juan de Damasco, sede José Antonio Galán 10. IE Liceo de Bolívar 11. IE José de la Vega 12. IE Rafael Núñez, sede principal

Localidad 2:

1. IE Antonio Nariño, sede Eduardo Santos Montejo 2. IE Pedro Romero, sede La Victoria 3. IE Bayunca, sede Las Latas 4. IE Francisco de Paula Santander 5. IE Clemente Manuel Zabala 6. IE Hijos de María, sede Rafael Tono 7. IE Nuestra señora del Carmen, sede SAC4 8. IE 14 de febrero 9. El Líbano 10 .IE Playas de Acapulco 11. IE La Libertad 12. IE Puerto Rey 13. IE Arroyo de Piedra, sede Arroyo de las Canoas

Localidad 3:

1. IE Promoción Social 2. IE Republica de Argentina 3. IE María Cano 4. IE Soledad Acosta de Samper, sede Ana María Pérez de Otero 5. IE Juan José Nieto 6. IE Juan José Nieto, sede El Educador 7. IE San Francisco de Asís, sede Membrillal 8. IE José María Córdoba de Pasacaballos, sede Bajos del Tigre 9. IE Berta de Gedeón de Báladi 10. IE de Ternera