Embalse de Prado baja del 36 % y mantiene la alerta en Tolima por disminución de sus niveles

Tolima

En el Tolima permanece la expectativa por la considerable disminución en los niveles del embalse de Prado, que cayeron de manera acelerada durante lo corrido de septiembre, según el reporte de la Empresa Generadora de Energía del Tolima (Egetsa).

Entre el 10 y el 17 de septiembre, el volumen útil pasó de 36,58 % a 35,96 %, lo que representa una disminución de 0,62 puntos porcentuales. De esta manera, durante los primeros 17 días del mes, el almacenamiento acumuló una reducción de 5,67 puntos porcentuales, al pasar de 41,63 % a 35,96 %.

La mayor reducción continúa concentrándose en la primera semana de septiembre. Entre el 1 y el 7 de septiembre, el nivel descendió de 41,63 % a 36,68 %, mientras que posteriormente el comportamiento ha sido más gradual, sin recuperación del volumen, pero con un ritmo de disminución menor.

El gerente de Egetsa, Rodrigo Hernández, destacó la importancia de continuar con el seguimiento al comportamiento del embalse, especialmente ante la evolución registrada durante septiembre.

“Aunque la disminución ha sido más gradual durante los últimos días, desde Egetsa mantenemos el monitoreo permanente del embalse y de las condiciones hidrológicas. Además, al 17 de septiembre, el nivel se mantiene por encima del registrado en los mismos días de 2023, 2024 y 2025”, aseguró el gerente.

La Central Hidroeléctrica de Prado es operada por Celsia y entrega energía al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Egetsa anunció que continuará informando sobre la evolución del embalse de Prado y realizará comparaciones periódicas con los registros históricos.