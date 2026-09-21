Polémica en Ibagué por video viral en el que se observa a jóvenes con machetes en una chiva

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Gobierno de Ibagué, John Jairo Rojas, se refirió al video viral que circula en redes sociales en el que se observa a un grupo de jóvenes amenazando con armas blancas tipo machete a los ciudadanos que se desplazan por la zona de la calle 60 con Quinta, hecho que sucedió en la noche del sábado 19 de septiembre.

Según el secretario de Gobierno, la administración municipal convocará a un consejo de seguridad para analizar la situación de los menores de edad que se están viendo involucrados en hechos delictivos en la ciudad.

“Tomaremos las medidas que correspondan en los casos de menores involucrados en hechos delictivos. Hacemos un llamado a los padres de familia, debemos saber qué están haciendo nuestros hijos, con quién están y qué elementos llevan”, resaltó.

El funcionario resaltó que también se hará la revisión del cumplimiento de las normas que se relacionan con el ruido debido a las diversas denuncias que ha recibido la Alcaldía por parte de la comunidad.

“Desde la Alcaldía vamos a prestar especial atención a las chivas que son medios de transporte recreativos que opera en nuestra ciudad, junto a la Secretaría de Movilidad vamos a realizar controles para verificar que cumplan con todos los requisitos para poder operar”, dijo el secretario de Gobierno de Ibagué.

Finalmente, sostuvo que se continuará en Ibagué con el acompañamiento de los estudiantes en las institucionales educativas, pero que se requiere que los padres de familia estén atentos a los que hacen los menores de edad.

“No vamos a permitir que menores de edad estén a altas horas de la noche portando armas cortopunzantes, intimidando a otros jóvenes o involucrados en hechos delictivos, vamos a seguir trabajando para a proteger a nuestros niños y garantizar la seguridad de Ibagué”, puntualizó.