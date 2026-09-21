La Policía confirma el homicidio de un hombre en zona rural de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante operativo de seguridad y convivencia ciudadana de la Policía Metropolitana de Ibagué, se refirió al hallazgo del cuerpo sin vida de una persona en la zona rural de Chucuní.

“La Policía Nacional en Ibagué se permite informar a la opinión pública que el domingo 20 de septiembre aproximadamente a las 5 de la tarde el personal de la estación de Policía Norte recibió una llamada en la que alertaban sobre una persona que se encontraba tendida a la orilla de una quebrada”, dijo el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena.

Según el oficial, al sitio arribaron varios uniformados que encontraron a un hombre de 27 años tendido en el suelo, el cuerpo presentaba una herida con arma de fuego, confirmando que estaba sin signos vitales.

“Los actos urgentes fueron adelantados por parte de funcionarios de la seccional de investigación criminal SIJÍN quienes desarrollan las actividades investigativas para establecer las circunstancias de los hechos”

Finalmente, el teniente coronel, Carlos Augusto Sánchez Valbuena, comandante operativo de seguridad y convivencia ciudadana de la Policía Metropolitana de Ibagué, sostuvo que se invita a la comunidad para se entregue la información que permita contribuir al esclarecimiento de este hecho violento.