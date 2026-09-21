Autoridades investigan ataques armados en zona rural de Tibú

Tibú es uno de los municipios del Catatumbo que registra una alta tasa de homicidios( Archivo )

Norte de Santander

Dos hechos violentos se presentaron en las últimas horas en el municipio de Tibú al norte del departamento en la región del Catatumbo.

Las autoridades tratan de establecer lod móviles que rodearon un ataque armado que dejo un muerto y tres heridos cerca al puesto de salud del corregimiento de la Gabarra.

Por ahora se desconoce la identidad de las víctimas de este hecho, como también lo que habría originado esta situación en esa zona.

En otro hecho se reportó un homicidio en el sector conocido como Km 25. De la víctima, aún no se ha podido establecer su identidad.

En la zona donde se presentaron los hechos hay presencia de actores armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional ELN y de las disidencias armadas del frente 33 de las farc.