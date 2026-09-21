Gobierno responsabiliza al ELN del ataque a estación de policía de El Carmen

Norte de Santander

El Ministro del Interior Rodrigo Lara responsabilizó al Ejército de Liberación Nacional ELN, del ataque con drones que sufrió la fuerza pública en el municipio de El Carmen, en las últimas horas.

El funcionario manifestó en su cuenta de X que “por la vía de Guamalito sube el combustible robado que alimenta el narcotráfico del Catatumbo”.

Dijo además que “este ataque es una reacción del narcoterrorismo al control que el Gobierno está ejerciendo sobre ese eje y a la merma considerable del hurto de gasolina gracias a la Operación Urano, lanzada por el Presidente y ejecutada con el Ministro de Defensa”.

Y agregó que “desde el Ministerio del Interior participaremos en la reconstrucción de las estaciones de Policía afectadas y, junto con el ministerio de la defensa”.

Finalmente manifestó que “pondremos en marcha la estrategia de dotación de sistemas antidrones. El Carmen no está solo. Vamos a sostener la presencia, reconstruir lo que destruyan y cortar la logística que financia estos atentados”.