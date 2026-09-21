Fiscalía interrogará a hombre que daría explicaciones sobre la bala que apareció en la Procuraduría

La Fiscalía Especializada de Seguridad Pública realizará este lunes 21 de septiembre el interrogatorio a un hombre que está siendo investigado por los hechos relacionados con el hallazgo de una bala en el piso 26 de la Procuraduría General de la Nación.

La diligencia hace parte de la investigación que adelanta el ente acusador para establecer las circunstancias en las que apareció el proyectil dentro de la sede de la Procuraduría y determinar si existe alguna relación con un posible atentado contra funcionarios de la entidad.

El abogado Sergio Clavijo que representa al hombre citado a interrogatorio confirmó que su defendido asistirá a la diligencia y aseguró que entregará ante la Fiscalía las explicaciones correspondientes.

“El día de mañana, 21 de septiembre de 2026, asistiremos a la diligencia de interrogatorio a indiciado dispuesta por la Fiscalía Especializada de Seguridad Pública, despacho que adelanta la pesquisa de estos hechos”, señaló la defensa.

El abogado también pidió cautela frente a las interpretaciones que se han hecho sobre el hallazgo de la bala y sostuvo que, desde su perspectiva, los hechos no pueden ser considerados como un atentado.

“Nuestra oficina reconoce que la investigación de posibles atentados contra funcionarios que administran justicia debe adelantarse con total rigurosidad y celeridad. Pero desde este momento se le indica a las autoridades y medios de información que los hechos no son constitutivos de presuntos atentados”, afirmó.

Según la defensa, las explicaciones sobre lo ocurrido serán entregadas dentro del proceso judicial y respetando la reserva de la investigación.

“Las explicaciones respectivas serán presentadas al interior del proceso y con respeto por la reserva sumarial”, agregó el abogado.

Defensa dice que colaborará con la investigación

El abogado aseguró que su representado está dispuesto a atender los requerimientos de las autoridades y participar en las diligencias que sean necesarias para esclarecer lo ocurrido.

“Mi defendido desde ya deja claro que acudirá a todos los llamados que realice la justicia, participará activamente en las diligencias y ejercerá su derecho constitucional a la defensa”, manifestó.

Kiko Goméz insiste en ser escuchado por la Fiscalía tras señalamientos

En un oficio, la Fiscalía respondió al abogado Juan Felipe Criollo, defensor de Francisco Gómez, conocido como ‘Kiko’ Gómez, que a la fecha no existe una investigación en su contra por los hechos relacionados con el disparo y la bala encontrada en el piso 26 de la Procuraduría. Sin embargo, la defensa insiste en que su representado está dispuesto a acudir ante el ente acusador para responder cualquier pregunta y aportar las explicaciones que sean necesarias.

El nombre de Gómez empezó a aparecer en este caso luego de una alerta enviada por el magistrado José Joaquín Urbano al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano, sobre una serie de hechos inusuales ocurridos después de la decisión que condenó a Gómez por el homicidio del concejal Luis López Peralta.

Coincidencialmente, la oficina donde fue encontrado el proyectil corresponde a la del procurador que participó en el proceso de casación de Gómez, circunstancia que aumentó las sospechas sobre un posible vínculo del exgobernador con estos hechos.