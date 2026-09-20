🔴 EN VIVO Bucaramanga vs. Inter de Bogotá por Liga Colombiana: transmisión y minuto a minuto
El conjunto santandereano busca mantener su invicto ante el equipo bogotano que necesita sumar para acercarse a los ocho.
Atlético Bucaramanga recibe este domingo a Internacional de Bogotá en el estadio Américo Montanini, desde las 4:05 PM hora colombiana, por la fecha 11 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo dirigido por Pablo Peirano llega como el único équipo invicto del campeonato y suma 14 puntos.
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El conjunto santandereano viene de empatar 2-2 frente a Independiente Medellín en un partido en el que tuvo que jugar buena parte del compromiso con un hombre menos tras la expulsión de Fabián Sambueza. El argentino no estará disponible para este encuentro.
Internacional busca recuperarse
Internacional de Bogotá llega con 11 puntos y ocupa la parte media de la clasificación. El cuadro capitalino viene de perder 3-2 ante Atlético Nacional en El Campín, resultado que se definió en los minutos finales con debut y asistencia de James Rodríguez.
El equipo bogotano buscará recuperar terreno fuera de casa y volver a sumar después de una derrota que le impidió acercarse a los puestos de clasificación.
Vea la transmisión EN VIVO del partido entre Bucaramanga Vs Inter de Bogotá
Siga acá el MINUTO a MINUTO del partido entre Bucaramanga Vs Inter de Bogotá
Remate fallado por Facundo Boné (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Aldair Gutiérrez (Atlético Bucaramanga).
José García (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de José García (Atlético Bucaramanga).
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Carlos Romaña.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por Cristopher Fiermarín.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Cristian Dájome.
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Fuera de juego, Inter Bogotá. Joan Castro intentó un pase en profundidad pero Fabricio Sanguinetti estaba en posición de fuera de juego.
Cristian Dájome (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Fabry Castro (Atlético Bucaramanga).
Fuera de juego, Atlético Bucaramanga. Emerson Batalla intentó un pase en profundidad pero Luciano Pons estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Facundo Boné (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Fabricio Sanguinetti.
Remate rechazado de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde mas de 30 metros. Asistencia de Fredy Hinestroza.
Mano de Yulián Gómez (Inter Bogotá).
Fuera de juego, Inter Bogotá. Facundo Boné intentó un pase en profundidad pero Yulián Gómez estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jhon Salazar (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Luciano Pons con un pase de cabeza.
¡Gooooool! Atlético Bucaramanga 1, Inter Bogotá 0. Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Jhon Salazar con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Miguel Pernía.
Remate fallado por Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Fabry Castro.
Remate fallado por Dewar Victoria (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Remate fallado por Fabry Castro (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto. Asistencia de José Ortiz tras un saque de esquina.
Remate fallado por José Ortiz (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Miguel Pernía.
Remate rechazado de Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Joan Castro (Inter Bogotá).
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento