🔴 EN VIVO Bucaramanga vs. Inter de Bogotá por Liga Colombiana: transmisión y minuto a minuto

El conjunto santandereano busca mantener su invicto ante el equipo bogotano que necesita sumar para acercarse a los ocho.

Atlético Bucaramanga recibe este domingo a Internacional de Bogotá en el estadio Américo Montanini, desde las 4:05 PM hora colombiana, por la fecha 11 de la Liga Colombiana 2026-ll. El equipo dirigido por Pablo Peirano llega como el único équipo invicto del campeonato y suma 14 puntos.

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El conjunto santandereano viene de empatar 2-2 frente a Independiente Medellín en un partido en el que tuvo que jugar buena parte del compromiso con un hombre menos tras la expulsión de Fabián Sambueza. El argentino no estará disponible para este encuentro.

Internacional busca recuperarse

Internacional de Bogotá llega con 11 puntos y ocupa la parte media de la clasificación. El cuadro capitalino viene de perder 3-2 ante Atlético Nacional en El Campín, resultado que se definió en los minutos finales con debut y asistencia de James Rodríguez.

El equipo bogotano buscará recuperar terreno fuera de casa y volver a sumar después de una derrota que le impidió acercarse a los puestos de clasificación.

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