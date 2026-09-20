Nueva etapa para el Hospital la Misericordia de Calarcá: el Quindío retoma su administración

Inicia una nueva etapa para el Hospital la Misericordia de Calarcá, Quindío pues la administración de la Gobernación del Quindío retoma la operación de la ESE después de cinco años bajo la medida de intervención forzosa para administrar que la Supersalud había ordenado en septiembre de 2021. Hoy, la Supersalud levanta la medida y procede con la medida de vigilancia especial durante un año, buscando dar seguimiento al funcionamiento de la ESE y en respuesta a las afectaciones causadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

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En 2021, se identificaron 54 hallazgos, entre ellos, el cierre total de 20 servicios, deficiencias en infraestructura y en la gestión de facturación, e insuficiencia de medicamentos e insumos.

Frente a esto, durante el periodo de intervención previo al terremoto, la institución logró fortalecer su infraestructura hospitalaria con la apertura de camas de hospitalización general, pediátrica y para atención del parto. También habilitó salas de cirugía, consultorios de consulta externa y recuperó sus dos centros de atención, además de realizar mejoras en dos sedes, además de la principal.

Adicionalmente se fortaleció la capacidad resolutiva del hospital con la habilitación de 18 servicios de mediana complejidad y la incorporación de especialidades para favorecer a los habitantes de Calarcá y municipios vecinos. Finalmente, el hospital incrementó su facturación de venta de servicios en un 13% y su recaudo en un 15%, logrando ponerse al día con las obligaciones del talento humano e invertir en 3,917 millones de pesos en proyectos de infraestructura, dotación y fortalecimiento de los servicios.

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Ahora, después del terremoto del 10 de agosto se activó un plan de contingencia que permitió habilitar una sede alterna para poder mantener la prestación de los servicios. A hoy, avanzan los estudios técnicos para definir las obras requeridas en la sede principal y garantizar su recuperación.

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La Superintendente María Andrea Godoy aseguró que hay una tarea muy grande por delante con la reconstrucción tras el sismo, pero que cuentan con una base sólida para seguir avanzando.

“El reto es mantener los servicios y restablecer los que resultaron afectados. Lo importante es estabilizar la institución y mantener esa buena senda, porque cada avance se traduce en mejores servicios y una atención más oportuna para los usuarios. ”

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Con esto, se adopta la medida de vigilancia especial y se entrega la administración de la Misericordia a la Gobernación del Quindío, que deberá articular acciones con el Ministerio de Salud y Protección Social para recuperar la operación total del hospital. Mejorar la infraestructura afectada y fortalecer la presentación de los servicios que tenía el centro antes de la emergencia es prioridad para que pueda integrarse a la red de atención departamental y poder garantizar una atención oportuna a los usuarios.

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La Superintendente Godoy reiteró que se toma la medida de vigilancia especial pues “ permitirá hacer seguimiento al funcionamiento de la ESE, a la consolidación de los avances alcanzados durante la intervención y a las acciones para atender las afectaciones ocasionadas por el sismo del pasado 10 de agosto. ”