Italia prepara prohibición del hiyab y el burka en colegios, anuncia Giorgia Meloni

La primer ministra de Italia hizo el anuncio este domingo. / Foto: Suministrada

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció que su Gobierno llevará próximamente al Consejo de Ministros una medida para prohibir el uso del hiyab y el burka en los centros educativos, dentro de un paquete de nuevas normas sobre integración de estudiantes extranjeros en las escuelas del país.

El anuncio fue realizado este domingo durante Fenix, un encuentro organizado por Gioventù Nazionale, la organización juvenil de su partido, Hermanos de Italia.

Meloni: “A la escuela se va con el rostro descubierto”

Meloni defendió la medida bajo el argumento de que las normas escolares deben garantizar, según su Gobierno, la igualdad entre hombres y mujeres.

“A la escuela se va con el rostro descubierto”, afirmó la primera ministra, quien agregó que en Italia nadie puede decidir, “en nombre de una tradición real o supuesta”, que una joven deba ocultarse. “La igualdad entre hombres y mujeres no es negociable”, sostuvo.

La mandataria aseguró que la iniciativa será presentada próximamente ante el Consejo de Ministros, aunque todavía no se han divulgado los detalles jurídicos de su aplicación ni cuándo entraría en vigor.

Gobierno también limitará el número de estudiantes extranjeros por aula

La prohibición hará parte de una iniciativa más amplia sobre educación e integración. Meloni anunció que el Ejecutivo también pretende establecer por ley un número máximo de alumnos extranjeros por salón de clase.

La primera ministra afirmó que no considera adecuado que los estudiantes italianos puedan convertirse en minoría dentro de determinadas aulas y sostuvo que una elevada concentración de alumnos que no dominan el italiano puede dificultar su integración.

El Gobierno todavía no ha informado cuál sería el porcentaje o número máximo permitido de estudiantes extranjeros por clase.

Padres de algunos alumnos extranjeros tendrían que aprender italiano

La propuesta contempla además que los padres de estudiantes extranjeros que presenten “graves problemas de integración escolar” tengan la obligación de aprender italiano.

Según Meloni, estas medidas buscan favorecer la integración dentro del sistema educativo italiano. El proyecto deberá primero ser aprobado por el Gobierno y posteriormente seguir el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en ley.

La iniciativa abre un nuevo debate en Italia sobre integración, libertad religiosa y las normas aplicables a símbolos y prendas religiosas dentro de las escuelas.