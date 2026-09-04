7 de cada 10 colombianos han sufrido intentos de estafa: así quieren protegerse con IA

El más reciente estudio de DataCrédito Experian, titulado Del fraude digital a la confianza digital, muestra la magnitud del problema: el 71% de los colombianos asegura haber sufrido intentos de estafa durante el último año.

Hacer compras por medios virtuales se convirtió en el día a día de los Colombianos, pero entre más ágil y asequible es la operación, más son las estrategias que usan los delincuentes para intentar quedarse con el dinero o los datos de sus víctimas.

Uno de los principales riesgos es que los delincuentes ya no necesitan recurrir a engaños evidentes. Muchas estafas están diseñadas para parecer legítimas y aprovechar la confianza de las personas.

De acuerdo con el estudio, entre quienes fueron víctimas de fraude en el último año, el 25% cayó porque la página web o aplicación utilizada parecía real. Otro 20% recibió llamadas de personas que se hicieron pasar por representantes de entidades conocidas y un 17% ingresó a enlaces que parecían auténticos.

Por eso, DataCrédito Experian plantea que la seguridad digital debe avanzar hacia mecanismos capaces de verificar las operaciones en tiempo real, en lugar de depender únicamente de que cada usuario detecte por sí mismo una señal de alerta.

¿Qué es la “confianza predictiva”?

La propuesta del estudio es avanzar hacia lo que denomina “confianza predictiva”. El concepto consiste en utilizar tecnología, análisis de datos e inteligencia artificial para evaluar rápidamente si una persona es realmente quien dice ser y si una operación corresponde a una transacción legítima.

“El siguiente paso es anticiparnos y generar mayor certeza sobre cada interacción, sabiendo quién está actuando, si está autorizado y si esa interacción puede ser considerada auténtica. Esa confianza digital también requiere conocimiento”, Añade Víctor Nieto, jefe de gestión de productos de software soluciones Experian Experian Latam.

La idea es que estos sistemas puedan detectar señales de riesgo mientras ocurre una interacción digital y actuar antes de que el fraude se concrete.

“La confianza digital se ha convertido en un habilitador fundamental para que las personas puedan seguir aprovechando las oportunidades de un entorno cada vez más inmediato y conectado”, explicó Víctor Nieto, jefe de Gestión de Productos Software de DataCrédito Experian.

La inteligencia artificial aparece en este escenario con una doble cara. Por un lado, existe preocupación por la posibilidad de que esta tecnología sea utilizada para crear engaños cada vez más convincentes..

Aunque existe interés por aprender a protegerse, todavía hay una brecha importante en educación digital. El 67% de los colombianos afirma que nunca ha recibido capacitación o instrucciones sobre cómo prevenir fraudes.

El 55% de las personas para evitar caer en un fraude prefiere no abrir enlaces sospechosos y el 51% realiza transacciones únicamente en aplicaciones que ya conoce.

Estas medidas pueden ayudar, pero el avance de la tecnología también está cambiando la forma en que funcionan las estafas. En el futuro, incluso será necesario comprobar si un asistente inteligente o un bot que actúe en nombre de una persona está realmente autorizado para realizar una compra, solicitar un servicio o adelantar un trámite.

“Desde Data Credito Experian creemos que el futuro está en combinación de educación, datos, analítica e inteligencia artificial para avanzar hacia esa confianza predictiva, anticipar riesgos, fortalecer la confianza digital y permitir que las personas aprovechen las oportunidades de la tecnología con mayor certeza y seguridad”. Añade Víctor Nieto.