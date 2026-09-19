Incendio en Villa de Leyva sigue activo y gobernador pidió helicóptero para combatir las llamas

Los fuertes vientos han hecho que el incendio no se pueda controlar / Foto: Suministrada.

Villa de Leyva

Un incendio forestal mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro en Villa de Leyva, donde las llamas permanecen activas en el cerro San Marcos, sector La Marmolera.

La emergencia, que llevaba varias horas al momento del reporte, ha presentado dificultades para su control debido a los fuertes vientos y la altura de la vegetación, condiciones que favorecen la propagación del fuego hacia otros sectores de la montaña.

Frente a la situación, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, aseguró que desde el momento en que se conoció la emergencia se activó la coordinación con las autoridades municipales y los organismos de socorro.

“Desde el momento en que fue reportado el incendio en Villa de Leyva, activamos la coordinación con las autoridades municipales y cuerpos de bomberos y Defensa Civil de la zona para atender la emergencia.”

El mandatario señaló que las condiciones del terreno y el comportamiento del viento han dificultado las labores que adelantan los equipos en tierra, por lo que se solicitó apoyo aéreo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Debido a los fuertes vientos y a la altura de los árboles, las labores de control presentan grandes dificultades. Por esta razón, desde el primer momento solicitamos a la UNGRD el apoyo de un helicóptero.”

Buscan apoyo aéreo

Mientras se espera la respuesta a la solicitud de apoyo aéreo, Bomberos Voluntarios de Villa de Leyva y habitantes de la zona continúan participando en las labores para contener la conflagración.

Amaya señaló que el helicóptero permitiría reforzar las acciones que se desarrollan directamente sobre el terreno y contribuir a avanzar en el control del incendio.

“Esperamos contar con este apoyo lo antes posible para fortalecer las labores que se realizan en tierra y avanzar en el control de la conflagración.”

La emergencia ocurre en un departamento que durante las últimas semanas ha mantenido vigilancia especial por el incremento del riesgo de incendios forestales. La Gobernación informó recientemente que 90 municipios de Boyacá presentaban alta probabilidad de ocurrencia de este tipo de emergencias, en un contexto asociado a las condiciones climáticas y al fenómeno de El Niño.

Las autoridades mantienen el llamado a la comunidad para evitar cualquier actividad que pueda generar nuevas conflagraciones y reportar oportunamente la presencia de humo o fuego en zonas de vegetación.