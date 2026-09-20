Helicóptero llegará este domingo para apoyar control del fuego en Villa de Leyva: Gobernador

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Villa de Leyva

El incendio forestal que afecta el cerro San Marcos, sector La Marmolera, en Villa de Leyva, continúa generando preocupación por su magnitud y las dificultades para controlar las llamas durante la noche.

El presidente del Concejo Municipal, Óscar Guerrero, indicó que desde la tarde organismos de socorro, autoridades y comunidad han trabajado para contener el fuego, pero las condiciones del terreno y la oscuridad obligaron a suspender las labores.

“Es preocupante y triste lo que está pasando porque desde las tres de la tarde hemos intentado la comunidad, bomberos, la administración, todos intentando apagar ese incendio. Por las condiciones topográficas y demás, a este momento por la oscuridad y el peligro deben cesar las actividades”, señaló.

Guerrero calificó la conflagración como de grandes proporciones y pidió la intervención de las autoridades nacionales y departamentales para reforzar la respuesta durante las primeras horas del día.

“Es de grandes magnitudes. Como se puede observar en las tomas aéreas que se han visto a través de drones, es gigantesco. Hago un llamado de urgencia al Presidente de la República, al sistema nacional de gestión del riesgo y al señor gobernador”, agregó.

Gobernación confirma apoyo helicoportado

Ante la solicitud de apoyo aéreo, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, informó que la Gobernación contrató un helicóptero para fortalecer las labores de control del incendio.

El mandatario señaló que la aeronave partirá desde Bogotá a primera hora de este domingo y se sumará a las acciones que adelantan los organismos de socorro y la administración municipal.

“Desde las 6:00 a. m. de mañana partirá desde Bogotá el apoyo helicoportado contratado por la Gobernación de Boyacá para fortalecer las labores de control del incendio en Villa de Leyva”, afirmó el cabildante.

Amaya aseguró que se mantienen activos los mecanismos de coordinación para atender la emergencia y proteger tanto a la población como al ecosistema afectado.

“Seguimos actuando con todos los recursos disponibles y en coordinación con los organismos de socorro y alcaldía para proteger la vida, las comunidades y nuestros ecosistemas”, afirmó el mandatario de los boyacenses.

Por su parte, el presidente del Concejo insistió en la necesidad de mantener la atención institucional sobre Villa de Leyva y aprovechar la presencia de autoridades nacionales en el municipio para fortalecer la respuesta ante la emergencia.

Escuche la entrevista completa:

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