Gremio de pacientes pide al presidente reversar salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad
Aseguran que la decisión representa una señal política equivocada en un momento en el que el país debe reafirmar, y no debilitar, su compromiso con la igualdad de las personas LGBTIQ+.
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El movimiento poacientes Colombia, integrado por 204 organizaciones de pacientes en el país, rechazó y pidió al presidente, Abelardo de la Espriella y al Gobierno Nacional, reconsiderar la decisión de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition).
“Esta determinación envía una señal política equivocada en un momento en el que el país debe reafirmar, y no debilitar, su compromiso con la igualdad, la no discriminación y la protección de las poblaciones históricamente vulneradas”, indicó la asociación.
Para el gremio, esta decisión constituye un retroceso político e institucional frente al goce efectivo de los derechos de las personas LGBTIQ+, de quienes viven con VIH y de las comunidades que han enfrentado durante décadas estigma, exclusión y barreras de acceso a la salud.
“Retirarse de un escenario internacional de cooperación en derechos humanos no es un gesto menor: reduce la capacidad del Estado para dialogar, aprender, construir políticas públicas y rendir cuentas frente a compromisos que protegen la vida, la dignidad y la igualdad”, indicó el gremio.
Vale la pena resaltar que en la asociación de pacientes hay 44 organizaciones que trabajan directamente con población focal en VIH y con comunidades mayoritariamente LGBTIQ+.
“Pacientes Colombia solicita al Gobierno nacional que reverse esta decisión o, como mínimo, abra de manera inmediata un espacio público de diálogo con organizaciones de pacientes, organizaciones LGBTIQ+, entidades de derechos humanos, expertos en salud pública y sectores técnicos competentes para evaluar sus impactos y evitar que Colombia envíe al mundo y a sus propios ciudadanos un mensaje de desprotección frente a la diversidad”, indicó la organización.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...