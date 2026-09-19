Gremio de pacientes pide al presidente reversar salida de Colombia de la Coalición por la Igualdad

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El movimiento poacientes Colombia, integrado por 204 organizaciones de pacientes en el país, rechazó y pidió al presidente, Abelardo de la Espriella y al Gobierno Nacional, reconsiderar la decisión de retirar a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition).

“Esta determinación envía una señal política equivocada en un momento en el que el país debe reafirmar, y no debilitar, su compromiso con la igualdad, la no discriminación y la protección de las poblaciones históricamente vulneradas”, indicó la asociación.

Para el gremio, esta decisión constituye un retroceso político e institucional frente al goce efectivo de los derechos de las personas LGBTIQ+, de quienes viven con VIH y de las comunidades que han enfrentado durante décadas estigma, exclusión y barreras de acceso a la salud.

“Retirarse de un escenario internacional de cooperación en derechos humanos no es un gesto menor: reduce la capacidad del Estado para dialogar, aprender, construir políticas públicas y rendir cuentas frente a compromisos que protegen la vida, la dignidad y la igualdad”, indicó el gremio.

Vale la pena resaltar que en la asociación de pacientes hay 44 organizaciones que trabajan directamente con población focal en VIH y con comunidades mayoritariamente LGBTIQ+.

“Pacientes Colombia solicita al Gobierno nacional que reverse esta decisión o, como mínimo, abra de manera inmediata un espacio público de diálogo con organizaciones de pacientes, organizaciones LGBTIQ+, entidades de derechos humanos, expertos en salud pública y sectores técnicos competentes para evaluar sus impactos y evitar que Colombia envíe al mundo y a sus propios ciudadanos un mensaje de desprotección frente a la diversidad”, indicó la organización.