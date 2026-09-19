Presidente Donald Trump afirma que no tolerará intentos de frenar el desarrollo de la IA

Presidente Donald Trump se pronuncia sobre el uso de inteligencia artificial. / Anna Moneymaker

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado a los críticos de la inteligencia artificial y de los centros de datos que no permitirá la “destrucción” de la industria.

El mandatario rechaza el creciente escepticismo entre la sociedad hacia la IA, alimentadas en las últimas semanas por las advertencias sobre los peligros que tiene esta tecnología para la humanidad.

Afirmó que los liberales quieren la “destrucción total de la IA”.

“Yo, como presidente de los Estados Unidos, no me quedaré de brazos cruzados y no permitiré que esto suceda”, escribió en su plataforma Truth Social.

“No vamos a impedir ni sofocar de ninguna manera el crecimiento de esta increíble industria. Más bien, la apreciaremos, la ayudaremos y la vigilaremos, ¡mientras crece!”, agregó.

El presidente anunció, sin dar más detalles, la creación de una “Fuerza de IA” gubernamental que tendrá la misión de “buscar a los MALOS” actores.

Trump anunció esta medida a pesar de que las encuestas muestran que los estadounidenses se oponen en gran medida a la construcción de centros de datos, vitales para la IA, debido a su gran consumo de energía.