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18 sep 2026 Actualizado 09:50

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Cárcel para dos parejas señaladas de almacenar y distribuir estupefacientes en Bolívar

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos hombres y a dos mujeres señalados de comercializar estupefacientes en el corregimiento de Malagana, jurisdicción de Mahates; y Cartagena

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Se trata de Félix Enrique Valdez Martínez y Yesenia Vallejo Prens, quienes fueron capturados el pasado 11 de septiembre durante una diligencia de registro y allanamiento realizada por la Policía Nacional a un inmueble del barrio Rincón Guapo de Malagana. En poder de estas personas fue encontrada cocaína lista para ser comercializada.

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De otra parte, durante un operativo adelantado el pasado 13 de septiembre fueron capturados Tony Andrés Sánchez Lozada y Marinella Hernández Álvarez. Las dos personas se encontraban en una vivienda del barrio Zapateiro de Cartagena y en su poder les encontraron marihuana y cocaína dosificada, lista para la venta.

Los procesados fueronimputados por fiscalesde la Seccional Bolívar por el delitode tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, cargo que ninguno aceptó.

Por petición de la Fiscalía General de la Nación jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario para las cuatro personas.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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