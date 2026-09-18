Capturado un hombre y aprehendido un adolescente en una motocicleta con un arma de fuego

En desarrollo de las actividades realizadas por la Policía Nacional de Colombia para contrarrestar el porte ilegal de armas de fuego continúan. En esta oportunidad, uniformados adscritos al CAI Ceballos capturaron a un hombre conocido como “Angelito” de 19 años y aprehendieron a un adolescente, quienes fueron sorprendidos en horas de la noche portando un arma de fuego.

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Los hechos se registraron, en el sector del antiguo peaje del barrio Ceballos, donde las zonas de atención adelantaban labores de patrullaje, registro y control. Durante estas actividades, los uniformados observaron a los dos ciudadanos y procedieron a practicarle un registro a persona, lo que permitió la incautación de un arma de fuego de fabricación artesanal, junto con un cartucho calibre 9 milímetros sin percutir.

El capturado conocido como “Angelito” de 19 años de edad, el adolescente aprehendido quienes se movilizaban en una motocicleta la cual fue incautada, además dos teléfonos celulares, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

La Policía Nacional continuará fortaleciendo las labores de patrullaje, registro y control en los diferentes sectores de Cartagena, especialmente en aquellos puntos donde se busca prevenir la comisión de hechos que puedan afectar la seguridad y convivencia ciudadana.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguro el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.