Cartago elegirá nuevo alcalde este domingo en elecciones atípicas

Cartago

Todo está listo para que este domingo 20 de septiembre, los ciudadanos de Cartago, Valle del Cauca, vuelvan a las urnas y elijan al alcalde que completará el periodo constitucional que finaliza el 31 de diciembre de 2027.

Estas elecciones atípicas se realizan luego de que quedara en firme la nulidad de la elección de Juan David Piedrahíta como alcalde, tras determinarse que incurrió en doble militancia durante la campaña electoral de 2023.

Para esta jornada están habilitados 122.403 ciudadanos, que podrán votar en 34 puestos de votación y 317 mesas.

“Es la última elección atípica que se va a realizar en Colombia con motivo de las elecciones de autoridades locales que se realizaron en octubre del año 2023. Legalmente, las faltas absolutas de los mandatarios que se llegaren a dar hasta el 30 de junio de este año, hasta ahí proceden las elecciones atípicas”, señaló Jaime Hernando Suárez Bayona, registrador delegado en lo electoral.

La Registraduría adelanta las capacitaciones correspondientes y dispondrá de más de 200 funcionarios para acompañar el proceso electoral. Además, fueron designados 2.218 jurados de votación, quienes estarán distribuidos en las diferentes mesas durante la jornada.

Los cuatro candidatos inscritos para esta elección son Óscar Esteban Morillo Rendón, John Jairo Aguirre Salazar, César David Grajales Suárez y Juan David Piedrahíta, quien ha sido blanco de críticas por volver a aspirar al cargo.

La jornada tendrá una modificación en uno de los puestos de votación debido a las afectaciones ocasionadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

“Se trata de un puesto de votación que funcionaba en la Escuela Roberto Delgado y tuvo que ser trasladado al Instituto Técnico Industrial Indalecio Pinilla. Vamos a tener también biometría facial para identificar plenamente a los ciudadanos, en tres puestos de votación: uno en el Centro Comercial Santiago Plaza, otro en el Coliseo La Isleta y en el Colegio María Auxiliadora”, agregó.

La jornada electoral se cumplirá como normalmente se desarrollan los comicios en Colombia, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, cuando los cartagüeños definirán en las urnas quién asumirá la Alcaldía.