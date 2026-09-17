Vendaval en Obando, Valle, ya deja 40 viviendas destechadas y una torre de comunicaciones colapsada

El balance de daños por el fuerte vendaval que golpeó a Obando, en el norte del Valle del Cauca, sigue aumentando. La Gobernación reporta preliminarmente 40 viviendas con sus cubiertas completamente desprendidas, mientras una torre de comunicaciones colapsó durante el fenómeno y daños adicionales en otras 15 casas.

La emergencia ocurrió en la tarde del miércoles y estuvo acompañada de fuertes lluvias y granizo, un fenómeno poco habitual para esta época del año en el municipio.

La torre de comunicaciones, perteneciente a SuperGIROS, también cedió ante la fuerza del vendaval y al caer provocó afectaciones en las cubiertas de alrededor de 15 viviendas.

Francisco Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, confirmó que la cifra representa un nuevo balance preliminar y que el número de afectados podría aumentar.

“Tenemos hasta el momento un reporte inicial de aproximadamente 40 viviendas que sus cubiertas fueron desprendidas totalmente”, señaló el funcionario.

Mientras avanzan las labores de atención, organismos de socorro y la Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo realizan un recorrido por diferentes sectores de Obando para establecer la magnitud real de los daños y consolidar el reporte definitivo.

La atención se concentra ahora en identificar a todas las familias afectadas y determinar las necesidades que dejó el vendaval, que también provocó caída de árboles y daños en distintos puntos del municipio.

Por ahora, el balance continúa siendo preliminar y las autoridades no descartan que aparezcan nuevas afectaciones durante el recorrido que adelantan los organismos de socorro.