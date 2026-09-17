Sigue sin control incendio forestal en el parque Nacional Las Hermosas, en Buga, Valle

Piden al Cuerpo de Bomberos de Buga reforzar la presencia en las zonas afectadas con brigadas forestales especializadas.

Ante la emergencia generada por los incendios forestales de gran magnitud que se registran en el corregimiento de La Mesa – Río Loro, en la zona alta de Guadalajara de Buga, centro del Valle del Cauca, la alcaldesa Karol Martínez solicitó apoyo urgente al Gobierno Nacional, al Gobierno Departamental y a la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a la emergencia.

La mandataria solicitó el acompañamiento del ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien este miércoles se pronunció a través de su cuenta en X y señaló que el control de los incendios en Buga es una prioridad.

La situación genera especial preocupación debido a la magnitud y comportamiento de las conflagraciones que además de afectar la zona rural de Guadalajara de Buga, también afecta áreas de El Cerrito y Ginebra, las cuales presentan una elevada capacidad de propagación y demandan una capacidad operativa superior a la disponible actualmente en el ámbito municipal.

La Administración Municipal de Guadalajara de Buga, advirtió además sobre el riesgo de afectación de páramos, bosques andinos y otros ecosistemas estratégicos, así como de comunidades rurales, fuentes hídricas, fauna, flora y demás recursos naturales de la región.