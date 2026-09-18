Rusia tomó el control de filiales del gigante suizo Nestlé y la cadena francesa Auchan

Logo de Nestlé. Foto: Sheldon Cooper / SOPA Images / LightRocket via Getty Images / SOPA Images

Rusia impuso el control temporal externo de los activos de las empresas Nestlé y Auchan en respuesta a la ayuda militar de sus países a Ucrania y los ataques contra las infraestructuras rusas, aseveró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Se trata de compañías europeas de países inamistosos. Y, naturalmente, uno de los factores tomados en cuenta al aprobar esta decisión fue que es un país inamistoso y que está implicado del modo más activo en acciones bélicas contra nuestro país”, aseveró durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov señaló que, además, son países “que están implicados en los ataques perpetrados por el régimen de Kiev contra nuestra infraestructura crítica civil”.

No obstante, dijo que en estos momentos se refiere “justamente al establecimiento del control temporal” de estos activos.

“Por ahora no se han tomado otras decisiones”, mencionó tras ser preguntado si los activos serán entregados o vendidos a la empresa que estará a cargo de ellos.

El presidente ruso, Vladímir Putin, firmó la víspera un decreto que autoriza a una empresa rusa tomar el control temporal de los activos de las empresas Nestle y la filial de Auchan en el mercado ruso, según un documento publicado en el portal de información legal del Estado ruso.

De acuerdo con el decreto, los activos pasan bajo control de la compañía L.E.V. Management.

Una decisión similar se adoptó con respecto a las acciones de la cadena de tiendas Le Monlid, que anteriormente operaba bajo la marca Leroy Merlin.

L.E.V. Management se registró en Moscú en octubre de 2024 como una empresa que opera en el sector de la consultoría comercial y de gestión.

Tras el inicio de la guerra en Ucrania, las autoridades rusas han puesto bajo gestión estatal temporal los activos de una serie de empresas extranjeras que abandonaron el mercado ruso y cuyos países impusieron sanciones contra Rusia.

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