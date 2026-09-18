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18 sep 2026 Actualizado 11:20

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Cúcuta

Gobierno descarta canje de policías Dijin como sugiere el ELN

Presidente se pronuncia en su cuenta de X

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images.

Abelardo de la Espriella. Foto: Getty Images. / NurPhoto

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Norte de Santander

El presidente Abelardo de La Espriella se pronunció en las últimas horas frente a las pruebas de supervivencia de los tres policías de la Dijin y una civil secuestrados por el ELN en la vía a Ocaña.

En el mensaje el grupo guerrillero deja ver las intenciones de proponer un canje para que los uniformados regresen a la libertad a lo que el jefe de Estado respondió en su cuenta de X:

El ELN confirmó que mantiene secuestrados al Mayor Fredy Alexis Russi González, a los patrulleros Erika Tatiana Monroy Hurtado y Edinson Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra DIJIN, y a la ciudadana Angi Jácome.

Y ahora pretende hablar de un posible “canje”. Que les quede claro: NO habrá canje. La vida y la libertad de los colombianos no son moneda de negociación.Desde el 17 de agosto ordené desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos y llevar ante la justicia a los responsables.

Esa orden sigue vigente y vamos a intensificar las operaciones.Y se los advierto: cada secuestro, cada ataque contra nuestros soldados y policías y cada acción terrorista tendrá una respuesta contundente del Estado.

Emplearemos toda la capacidad operacional legítima de nuestras Fuerzas Militares y de Policía contra sus estructuras, sus cabecillas y sus capacidades criminales, dentro de la Constitución y la ley.

No habrá escondite ni territorio vedado para la Fuerza Pública. Los responsables serán perseguidos y sentirán todo el peso de la ley. Libérenlos inmediatamente, sanos y salvos, y sin condiciones.

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