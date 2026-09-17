Vendaval golpeó a Obando, Valle: Más de 20 viviendas quedaron sin techo

Un fuerte vendaval causó graves afectaciones en el municipio de Obando, norte del Valle del Cauca, donde, según información preliminar, más de 20 viviendas quedaron completamente destechadas, además de registrarse la caída de árboles, daños en paredes y afectaciones en diferentes sectores urbanos y rurales.

La emergencia se presentó durante la tarde del miércoles y, según el Cuerpo de Bomberos de Obando, estuvo acompañada de lluvia intensa y granizo durante aproximadamente 15 a 20 minutos. La magnitud de los daños obligó a solicitar apoyo a organismos de socorro de otros municipios.

Juan Camilo Espina, comandante del Cuerpo de Bomberos de Obando, explicó que la situación superó inicialmente la capacidad operativa de la institución.

“Se presentaron muchas viviendas destechadas, árboles caídos sobre viviendas. Se procedió a solicitar apoyo incluso a Bomberos La Victoria para atender esta emergencia que verdaderamente desbordó nuestra capacidad”, dijo.

En total, 23 unidades de bomberos participaron en la atención, ocho de ellas provenientes de La Victoria. Los organismos de socorro tuvieron que trabajar hasta cerca de la 1:00 de la madrugada para controlar la emergencia y retirar elementos que representaban riesgo para la comunidad.

En varios sectores fue necesario coordinar con la empresa de energía el corte del servicio para poder retirar de manera segura los techos que habían sido levantados por los fuertes vientos y que terminaron cayendo a varios metros de las viviendas.

Las afectaciones se concentraron principalmente en la zona urbana de Obando y en sectores rurales, especialmente hacia la vía que conduce a Molina, donde también se registró la caída de árboles que bloquearon temporalmente la carretera. Estos ya fueron retirados.

La emergencia se presentó además en un municipio que todavía enfrenta afectaciones derivadas del terremoto registrado recientemente en el Valle del Cauca. El comandante de Bomberos señaló que, en medio del vendaval, también se activó la alarma por un movimiento sísmico, aumentando la preocupación entre los habitantes.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas a los organismos de socorro. Sin embargo, las autoridades continúan consolidando el número total de familias afectadas, por lo que la cifra de viviendas damnificadas podría aumentar.

Este jueves, Bomberos y la Cruz Roja adelantan labores de apoyo a las familias afectadas, incluida la entrega de mercados en el barrio Las Brisas.