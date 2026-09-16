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16 sep 2026 Actualizado 21:21

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Riña en el barrio Nelson Mandela dejó una persona fallecida por lesiones con arma blanca

El CTI de la Fiscalía realizó la inspección judicial

Cortesía- Colprensa

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El lunes 14 de septiembre, sobre las 7:00 pm, en una trocha que conecta a los barrios Nelson Mandela y Henequén, se halló el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, que respondía al nombre de Jhon Valdez Vivero.

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De acuerdo con información recolectada por allegados, se pudo establecer que la víctima, presuntamente, habría estado involucrada en una riña sobre el mediodía. Se indaga si su muerte está relacionada con ese hecho de intolerancia.

El cuerpo técnico de investigación criminal CTI, realizó la inspección técnica al lugar del suceso.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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