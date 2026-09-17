¿Qué tan rápido se aprueba y se desembolsa un préstamo en Colombia en 2026? Tome nota

Colombia

En 2018, un préstamo personal online en Colombia se aprobaba, en el mejor de los casos, en 24 horas. En 2022, algunos bancos y fintech comenzaron a hablar de “aprobación inmediata”, pero el desembolso todavía tardaba entre uno y tres días hábiles. En 2026, el estándar del sector se movió: las plataformas más maduras prometen minutos entre la solicitud y el dinero disponible en la cuenta. Y en la mayoría de los casos, cumplen.

Fintech como Anticipo construyeron su producto sobre esa expectativa, con flujos automatizados que resuelven aprobación y firma en la misma sesión de solicitud.

Los tres tiempos que importan

Cuando una plataforma dice “en minutos” o “al instante”, conviene desglosar la promesa en tres tiempos distintos:

Tiempo de aprobación: Es el que va desde que el usuario termina de cargar el formulario hasta que el sistema responde aprobado, rechazado o pendiente. En plataformas maduras es cuestión de segundos, porque el scoring es automático.

Es el que va desde que el usuario termina de cargar el formulario hasta que el sistema responde aprobado, rechazado o pendiente. En plataformas maduras es cuestión de segundos, porque el scoring es automático. Tiempo de firma : Es el que va desde la aprobación hasta la firma efectiva del contrato. Con firma electrónica y validación OTP, suele resolverse en minutos.

: Es el que va desde la aprobación hasta la firma efectiva del contrato. Con firma electrónica y validación OTP, suele resolverse en minutos. Tiempo de desembolso: Es el que va desde la firma hasta que el dinero está disponible en la cuenta del usuario. Depende del sistema de pagos elegido: PSE, transferencia bancaria directa, billetera virtual.

La promesa de “en minutos” solo se cumple si los tres tiempos son de segundos o minutos. Si alguno se extiende a horas o días, la experiencia real deja de coincidir con el mensaje publicitario.

¿Cómo se logra la velocidad?

Tres piezas tecnológicas hicieron posible la velocidad actual del crédito digital colombiano.

La primera es la infraestructura de pagos: PSE (Proveedor de Servicios Electrónicos), operado por ACH Colombia, procesa transferencias interbancarias con acreditación rápida. Las billeteras virtuales (Nequi, Daviplata, Movii, entre otras) sumaron capacidad de recepción instantánea. La convergencia entre PSE y billeteras redujo la fricción del desembolso a casi cero.

La segunda es la validación biométrica de identidad: La cédula digital y los servicios de biometría facial reemplazaron la verificación manual de identidad, eliminando la principal fuente histórica de demora en aprobaciones digitales.

La tercera es el motor de scoring por inteligencia artificial: Modelos que procesan cientos de variables en milisegundos y devuelven decisión sin intervención humana. Plataformas como Anticipo construyeron el motor propio para operar sobre esta lógica desde el arranque; otras fintech optaron por scoring como servicio contratado a proveedores externos. La diferencia se nota en la consistencia de tiempos: los modelos propios permiten ajustes finos que los modelos tercerizados no siempre logran.

Ecosistema de plataformas

El mercado colombiano de préstamos rápidos se compone de al menos cuatro segmentos:

Fintech pure-play: Nu Colombia con su préstamo ligero, Lineru con cupo rotativo online, RapiCredit con desembolso inmediato, Odiru con crédito rotativo, y Anticipo con foco en trabajadores independientes y modelo de scoring digital propio. La velocidad es la promesa central y el diferencial competitivo del bloque.

Nu Colombia con su préstamo ligero, Lineru con cupo rotativo online, RapiCredit con desembolso inmediato, Odiru con crédito rotativo, y Anticipo con foco en trabajadores independientes y modelo de scoring digital propio. La velocidad es la promesa central y el diferencial competitivo del bloque. Bancos digitalizados: BBVA Colombia, Bancolombia, Davivienda y otros ofrecen préstamos en línea con acreditación en minutos para clientes propios con perfil precalificado. Para no clientes o perfiles nuevos, el tiempo puede extenderse.

BBVA Colombia, Bancolombia, Davivienda y otros ofrecen préstamos en línea con acreditación en minutos para clientes propios con perfil precalificado. Para no clientes o perfiles nuevos, el tiempo puede extenderse. Microfinancieras con digitalización: Interactuar, Crezcamos y Bancamía combinan velocidad digital con capacidad de atención presencial para casos que la requieran.

Interactuar, Crezcamos y Bancamía combinan velocidad digital con capacidad de atención presencial para casos que la requieran. Plataformas de comparación: Comparabien y otros servicios de testeo permiten simular condiciones antes de aplicar a una plataforma específica, sumando velocidad al proceso de decisión previo a la solicitud efectiva.

Cinco criterios para comparar velocidad real

Los datos publicitarios rara vez alcanzan para saber qué tan rápido responde una plataforma en la práctica. Cinco puntos ayudan a evaluar la velocidad con veracidad:

Buscar tiempos declarados en la letra chica, no solo en el titular. La letra chica suele diferenciar entre “aprobación en minutos” (posible) y “desembolso en minutos” (a veces). Chequear los horarios de operación. Algunas plataformas solo procesan desembolsos en horario bancario. Otras, entre ellas Anticipo, operan con horarios extendidos apoyándose en la disponibilidad de billeteras virtuales. Ver reseñas de usuarios recientes, con atención a los comentarios que hablan específicamente del tiempo real de acreditación. Preguntar por el método de desembolso disponible. PSE y billetera virtual suelen ser inmediatos; transferencia interbancaria puede tardar horas o hasta un día hábil. Confirmar si el flujo automatizado aplica a todos los perfiles o solo a algunos preseleccionados. Muchas plataformas mantienen procesos manuales para casos de mayor complejidad.

La velocidad del sector colombiano en 2026 es real, pero no es homogénea. Algunas plataformas cumplen la promesa de manera consistente; mientras que otras solo lo hacen para ciertos perfiles o determinados horarios. Comparar dos o tres plataformas de préstamos rápidos antes de firmar sigue siendo el ejercicio más útil, especialmente cuando lo que se necesita es el dinero en la cuenta ya. Entre las opciones actualmente activas se encuentran Anticipo, Nu, Lineru, Odiru, RapiCredit, y opciones bancarias como BBVA y Bancolombia.