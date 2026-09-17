Glaydon José: un brasileño que encontró en el vallenato su lenguaje y es recomendado por Billboard

Glaydon José, compositor, autor e intérprete brasileño, se convierte en uno de los nombres recomendados esta semana por la revista Billboard, gracias a una propuesta artística que rompe fronteras y encuentra en el vallenato colombiano una manera particular de contar historias.

Nacido en el valle del Araguaia, en Tocantins, Brasil, y radicado en Estados Unidos desde 2011, el artista ha construido durante años una relación profunda con el género, estudiando sus raíces, sus grandes compositores y la esencia narrativa que caracteriza a esta música.

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Su historia con el vallenato comenzó en Houston, Estados Unidos, cuando una versión de La Tierra del Olvido, de Carlos Vives, despertó su curiosidad por las letras, las melodías y, especialmente, por el acordeón. Lo que inicialmente fue una inquietud musical terminó convirtiéndose en un proceso de investigación personal que lo llevó a descubrir a los grandes juglares y compositores del género.

Durante años, Glaydon escuchó, estudió y analizó el vallenato hasta comenzar a escribir sus propias canciones en español. La particularidad de su propuesta está precisamente en su origen. Glaydon José no busca desprenderse de sus raíces brasileñas, sino integrarlas a una identidad artística construida desde el respeto por el vallenato.

Sus composiciones parten de historias, personajes, lugares y experiencias, mientras sus melodías reciben la influencia de grandes nombres de la música brasileña como Tom Jobim, Chico Buarque y Cartola. De esta manera, su propuesta combina tradición en las historias, sofisticación en las melodías y contemporaneidad en los arreglos.

Uno de los capítulos más llamativos de su repertorio es La Culpa es del Vallenato, una canción que establece un diálogo con la tradición de La Brasilera, de Rafael Escalona.

Desde su propia perspectiva como brasileño y esposo de una colombiana, Glaydon transforma aquella conversación musical en una nueva historia para afirmar que la culpa no es de la mujer extranjera, sino del propio vallenato, una música capaz de despertar sentimientos de amor y despecho cada vez que suena un acordeón.

En este camino artístico, el acordeonero, arreglista y productor Roy Rodríguez se ha convertido en una pieza fundamental.

Ambos han trabajado en diez canciones y seis composiciones desarrolladas conjuntamente hacen parte del álbum Diana Marcela, producción de Rodríguez.

El título corresponde a una canción escrita por Glaydon para su esposa. La alianza continuará con un nuevo álbum propio del compositor brasileño, producido íntegramente junto a Roy Rodríguez y proyectado para los próximos meses.

La recomendación de Billboard esta semana representa un nuevo impulso para la carrera de Glaydon José y pone nuevamente la mirada sobre una propuesta que demuestra que el vallenato puede encontrar nuevos intérpretes y compositores más allá de las fronteras colombianas.

Su historia es la de un brasileño que llegó al género desde la admiración, lo estudió durante años y hoy busca aportar una voz propia a su evolución, llevando sus historias, melodías y emociones a nuevos públicos en Colombia, Estados Unidos y Latinoamérica.