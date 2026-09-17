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17 sep 2026 Actualizado 17:17

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Avanzan los trabajos para restablecer el servicio de agua en Palenque

La emergencia se presentó en medio de un aumento en la demanda del preciado líquido por lo que el sistema falló

Alcaldía de Mahates

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La Alcaldía de Palenque adelanta trabajos para restablecer el servicio de agua potable en una comunidad afectada por el daño de una de las bombas del sistema de suministro.

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En dialogo con Caracol Radio, el alcalde del municipio de Mahates, Agustín Palomino, la situación se presenta en medio de una alta demanda de agua y de una operación exigente de las máquinas y bombas, que han venido trabajando a máxima capacidad.

“Estamos en esta calamidad precisamente porque han aumentado las demandas del preciado líquido, estamos trabajando a tope, obviamente las máquinas y las bombas en este tipo de circunstancias forzadas, generalmente presentan estos inconvenientes y se nos quemó la bomba. El día de ayer ya iniciamos los trabajos, se adelantó y pensaría que en estos tres días son cruciales para reactivar el servicio a esa comunidad”, explicó el mandatario, quien señaló que las labores de reparación ya están en marcha.

La administración municipal espera que los próximos tres días sean determinantes para culminar los trabajos y reactivar el servicio de agua a la comunidad afectada.

El alcalde indicó que se mantiene el seguimiento a las labores técnicas para lograr que el suministro pueda normalizarse en el menor tiempo posible.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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