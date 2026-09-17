Aguas de Cartagena culmina reparación de fuga en Manga

Aguas de Cartagena culminó la reparación de una fuga en una tubería de la red de acueducto registrada en el sector de Manga, a la altura de la Cámara de Comercio.

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De acuerdo con la empresa, la avería se produjo durante trabajos realizados por un contratista de una empresa de comunicaciones, lo que generó la afectación en la tubería.

Tras conocer la situación, los equipos técnicos de Aguas de Cartagena realizaron la intervención de manera continua para controlar la fuga, reparar la tubería y restablecer las condiciones normales de operación de la red.

La empresa informó que los trabajos finalizaron antes del tiempo inicialmente estimado, gracias a la labor coordinada de sus equipos técnicos.

Aguas de Cartagena reiteró que continuará atendiendo de manera oportuna las situaciones que puedan presentarse en las redes de acueducto, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio de agua potable en la ciudad.