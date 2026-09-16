Cárcel para presunto responsable de agredir a una persona durante una riña en Cartagena

Por petición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar, un juez con funciones de control de garantías impusomedida de aseguramiento en centro carcelario a Ronaldo José Zabaleta Vanegas, de 24 años, presuntamente implicado en el intento de asesinato de una persona en Cartagena.

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La víctima, de 22 años, fue trasladada a un centro asistencial donde se repone de las lesiones sufridas. La Policía Nacional, alertada del ataque,capturó en flagrancia a Zabaleta Vanegas.

El hombre negó su responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio imputado por el ente investigador.