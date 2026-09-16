Bolívar acelera su conexión vial proyectos para Magangué, Transversal Momposina y el sur

Una agenda de trabajo adelantó en Bogotá el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, con el propósito de acelerar proyectos estratégicos para la conectividad del departamento y destrabar iniciativas que durante meses habían enfrentado dificultades para avanzar.

Como parte de esta gestión, el mandatario departamental se reunió con el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Camilo Ostos Romero, encuentro en el que se lograron importantes compromisos para avanzar en el mantenimiento, intervención y ejecución de varios corredores viales estratégicos para Bolívar.

Uno de los anuncios tiene que ver con el mantenimiento de la Troncal de Occidente, en el corredor Cartagena–Turbaco–Arjona y el tramo hasta Cruz del Viso, una vía fundamental para la movilidad entre el norte y el centro del departamento.

Durante la reunión también se destrabó uno de los asuntos que había impedido avanzar en la intervención de la doble calzada a la entrada de Magangué. El director de Invías entregó al gobernador el permiso requerido para continuar con este proyecto.

“El director del Invías, en medio de estas conversaciones, se ha comprometido con el mantenimiento de la vía Cartagena–Turbaco–Arjona. Además, se nos había complicado en meses pasados tener el permiso para la intervención de la doble calzada de la entrada a Magangué y hoy, en esta reunión, nos llevamos ya el permiso firmado del señor director. Gracias, porque son problemas que se resuelven con una llamada, pero usted lo resolvió de forma inmediata y estamos agradecidos”, señaló el gobernador Yamil Arana Padauí.

Más proyectos para conectar a Bolívar

La agenda de trabajo también permitió avanzar en otros proyectos considerados estratégicos para la conectividad del departamento.

El director de Invías confirmó el compromiso de acelerar el proceso de ejecución de la variante de Magangué y avanzar en el mantenimiento de la Transversal Momposina, corredores fundamentales para mejorar la conexión del centro y sur de Bolívar.

De igual manera, se acordó agilizar las intervenciones en el corredor Puerta de Hierro–Mompox–Margarita, para lo cual el director de Invías anunció una reunión con el contratista, con el propósito de revisar directamente el estado del proyecto y definir acciones que permitan avanzar.

En el caso de la variante de Magangué, también se acordó realizar una nueva mesa de trabajo con el contratista para hacer seguimiento a los avances y buscar alternativas que permitan acelerar su ejecución.

“Ya tenemos el permiso para la intervención de la doble calzada de la entrada a Magangué, pero también acordamos acelerar el proceso de ejecución del proyecto de la variante Magangué y el mantenimiento de la Transversal Momposina”, explicó el director de Invías, Camilo Ostos Romero.

La reunión también permitió revisar otros proyectos que son determinantes para la integración territorial de Bolívar, entre ellos la conexión Barranco de Loba–Norosí y el proyecto Pinillos–Mompox.

Sobre este último, Ostos Romero destacó la importancia que tendría para la integración vial del departamento y para el desarrollo de las comunidades del sur de Bolívar.

“Estos proyectos dejarán a la totalidad del departamento conectado entre sí y permitirá el desarrollo de una región importante para el sur del departamento de Bolívar, porque estamos dispuestos a comenzar desde ya a construir la Patria Milagro”, afirmó.

De esta manera, la agenda adelantada por el gobernador Yamil Arana ante Invías permitió establecer una hoja de ruta sobre varios de los proyectos viales que buscan mejorar la conexión de Bolívar de norte a sur y facilitar la movilidad de sus comunidades, la actividad económica y la integración entre sus municipios.