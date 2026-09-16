Gremio del calzado enfrenta un año difícil por caída de las ventas en Norte de Santander

Norte de Santander.

El sector del calzado en Norte de Santander reconoce un año difícil, marcado por el comportamiento de las ventas y por una menor dinámica comercial en Cúcuta.

Guillermo Rangel, presidente de la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas (ACICAM), aseguró a Caracol Radio que el primer semestre representó un golpe para los empresarios del sector y señaló que las dificultades económicas han obligado a los industriales a buscar nuevos mercados para mantener la producción.

“El efecto económico ha sido igual para todos los sectores. Yo pienso que la berraquera que tienen nuestros empresarios ha sido tan importante que siguen luchando y siguen trabajando por los sectores económicos de la región”, afirmó Rangel.

El dirigente gremial también señaló que la menor llegada de ciudadanos venezolanos a Cúcuta se ha reflejado en la actividad comercial.

“Hemos visto una Cúcuta más sola, una Cúcuta muy diferente a comienzos de año”, sostuvo.

En medio de este escenario, Venezuela se ha convertido en uno de los principales mercados para el sector.

Rangel indicó que en el último semestre se exportaron legalmente alrededor de 1,4 millones de pares de calzado hacia ese país.

El presidente de ACICAM explicó que esta dinámica tomó fuerza luego de las dificultades para vender en Ecuador, donde, según señaló, el incremento de los aranceles afectó al sector.